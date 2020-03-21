Gerçekleşen kıyamet alametleri nelerdir? Yaşanan bu felaketler kıyamet alametleri arasında yer alıyor mu? İşte detaylar

Tüm dünyada görülmekte olan ve peş peşe gerçekleşen depremler, orman yangınları, doğal felaketler, salgın hastalıklar… Bunlar birçok inanışa göre dünyanın sonunun geldiğinin habercisi olarak düşünülürken vatandaşlar Kuranı Kerim'de de yazmakta olan kıyamet alametleri nelerdir sorusuna internet üzerinden yanıt arıyor. Özellikle de son günlerde tüm dünyanın gündeminde yer alan Corona virüsü binlerce insanın ölümüne neden olurken bu felaket kıyametin gelişi olarak yorumlanıyor. Peki, Büyük ve küçük kıyamet alametleri nelerdir? Corona virüsü ve yaşanan bu felaketler Kıyamet alametleri arasında ver mıdır? İşte detaylar…

İŞTE KIYAMET ALAMETLERİ!

Kıyamet alametleri nelerdir? Sorusu binlerce kişi tarafından araştırılırken dünya üzerinde peş peşe yaşanan felaketler ve anormal durumlar birçok kişi için dünyanın sonuna işaret olarak düşünülüyor.

İşte detaylar;