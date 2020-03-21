Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Gerçekleşen kıyamet alametleri nelerdir? Yaşanan bu felaketler kıyamet alametleri arasında yer alıyor mu? İşte detaylar

Gerçekleşen nelerdir? Yaşanan bu felaketler kıyamet alametleri arasında yer alıyor mu? İşte detaylar

Dünya üzerinde peş peşe yaşanmakta olan anormal durumlar ve felaketler vatandaşların tüm bu yaşanan olaylar olabilir mi şeklindeki sorularını internet üzerinden araştırmalarına neden olurken 2019 yılının son günlerinden itibaren dünya üzerinde yaşanan depremler, yangınlar gibi durumlar insanları tedirgin ediyordu. Son olarak ise dünyada halen yayılmakta olan Corona virüsü bazı inanışlara göre dünyanın sonunun geldiğinin habercisi olarak tabir ediliyor. İslam dinince Kuranı Kerim'de de yazdığı bilinen büyük ve küçük kıyamet alametleri bulunmaktadır. Peki, Corona virüsü kıyamet alametleri içerisinde var mıdır? Kıyamet Alametleri nelerdir, hangileri gerçekleşti? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 21.3.2020 10:19 Güncelleme Tarihi: 21.3.2020 10:19 ABONE OL
Gerçekleşen kıyamet alametleri nelerdir? Yaşanan bu felaketler kıyamet alametleri arasında yer alıyor mu? İşte detaylar

Tüm dünyada görülmekte olan ve peş peşe gerçekleşen depremler, orman yangınları, doğal felaketler, salgın hastalıklar… Bunlar birçok inanışa göre dünyanın sonunun geldiğinin habercisi olarak düşünülürken vatandaşlar Kuranı Kerim'de de yazmakta olan nelerdir sorusuna internet üzerinden yanıt arıyor. Özellikle de son günlerde tüm dünyanın gündeminde yer alan Corona virüsü binlerce insanın ölümüne neden olurken bu felaket kıyametin gelişi olarak yorumlanıyor. Peki, Büyük ve küçük kıyamet alametleri nelerdir? Corona virüsü ve yaşanan bu felaketler Kıyamet alametleri arasında ver mıdır? İşte detaylar…

İŞTE KIYAMET ALAMETLERİ!

Kıyamet alametleri nelerdir? Sorusu binlerce kişi tarafından araştırılırken dünya üzerinde peş peşe yaşanan felaketler ve anormal durumlar birçok kişi için dünyanın sonuna işaret olarak düşünülüyor.

İşte detaylar;

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gerçekleşen kıyamet alametleri nelerdir? Yaşanan bu felaketler kıyamet alametleri arasında yer alıyor mu? İşte detaylar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA