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’tan ‘Evde Kal ’ paylaşımı!

, yeni tip (Kovid-19) salgınına karşı başlatılan ‘Evde kal ’ çağrısına Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile destek verdi. İşte ’un o paylaşımı…

Giriş Tarihi: 21.3.2020 12:35 Güncelleme Tarihi: 21.3.2020 12:40 ABONE OL
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan ‘Evde Kal Türkiye’ paylaşımı!

Dün gece Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni tip corona virüsü vakaları ile ilgili açıklama yapmış ve toplamda vaka sayısının 670, hayatını kaybeden kişi sayısının ise 9'a yükseldiğini üzülerek belirtmişti. Son olarak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip corona virüsü (Kovid-19) salgınına karşı başlatılan 'Evde kal Türkiye' çağrısına Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile destek verdi. İşte Bakan Selçuk'un o paylaşımı…

BAKAN SELÇUK'TAN 'EVDE KAL TÜRKİYE' PAYLAŞIMI

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan ‘Evde Kal Türkiye’ paylaşımı!
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