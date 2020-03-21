Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan ‘Evde Kal Türkiye’ paylaşımı!

Dün gece Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni tip corona virüsü vakaları ile ilgili açıklama yapmış ve toplamda vaka sayısının 670, hayatını kaybeden kişi sayısının ise 9'a yükseldiğini üzülerek belirtmişti. Son olarak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip corona virüsü (Kovid-19) salgınına karşı başlatılan 'Evde kal Türkiye' çağrısına Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile destek verdi. İşte Bakan Selçuk'un o paylaşımı…

BAKAN SELÇUK'TAN 'EVDE KAL TÜRKİYE' PAYLAŞIMI