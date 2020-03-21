Bugün Kandil mi, ne kandili? Miraç Kandili 2020 ne zaman? Diyanet İşleri ile 2020 Miraç Kandil tarihi ve kandil dini günler takvimi

Miraç; kelime olarak ''göğe çıkma yükselme'' anlamına gelmektedir. Peygamber Efendimizin (s.a.v) Allah'ın huzuruna yükseldiği hadise olan bu mübarek gece her yıl sevinç ve huzur ile karşılanırken, bu gece eller semaya yükseliyor, dualar ve ibadetler ile geçiriliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan dini günler ve kandil günleri takvimi ile de Miraç Kandili tarihi belli olmuştu. Miraç Kandili ne zaman, bugün kandil mi sorularına cevap arayanlar kandil günleri tarihleri takvimine bu başlık altından ulaşabilecekler. Peki, Miraç Kandili ne zaman ve hangi gün? Bugün kandil mi, ne kandili? İşte 2020 Miraç Kandili tarihi!

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN VE HANGİ GÜN?

Diyanet İşleri, dini günler ve kandil günleri takvimini daha önce resmi internet sitesinden duyurmuştu. Recep ayının 27. Gecesine denk gelen Miraç Kandili için de geri sayım başladı. Bu önemli geceyi heyecanla bekleyen kişiler kandil günleri takvimine buradan ulaşabilecekler.

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BUGÜN KANDİL Mİ?

Miraç Kandili'nin Recep ayının 27. Gecesine denk gelmesi nedeniyle bazı kişiler 'bugün kandil mi' sorusunu sormaya başladı.

İşte detaylar;