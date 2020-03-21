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'nde oruç tutulur mu? Bugün oruç tutulması gerekir mi? İşte 2020 Miraç Kandili'nde yapılması gereken ibadetler!

Yılın ikinci kandilinin idrak edileceği gün için geri sayıma başlayan vatandaşlar bu mübarek günde yapılması gereken ibadetler çerçevesinde 'nde oruç tutulur mu? Sorusunun cevabını aramaya başladı. İslam inancına göre bu mübarek günde Hz. Muhammet Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi. Her yıl islam alemi bu mübarek günlerde ibadetlerini yerine getirerek iman ediyor. Peki, Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu? Bugün oruç tutulur mu? İşte Miraç Kandili'nde yapılması gereken ibadetler ve bilinmesi gerekenler…

Giriş Tarihi: 21.3.2020 07:24 Güncelleme Tarihi: 21.3.2020 07:26 ABONE OL
Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu? Bugün oruç tutulması gerekir mi? İşte 2020 Miraç Kandili'nde yapılması gereken ibadetler!

'nde oruç tutulur mu? Sorusu gün içerisinde Müslüman vatandaşların gündeminde yer alırken bu mübarek günde yapılması gereken ibadetler de aynı şekilde merak konusu haline geldi. İslam alemine göre bu tarihin anlam ve önemi; Hz. Muhammet'in Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükselmesi olarak biliniyor. Bu anlamlı günde yer yıl ibadetlerini yerine getiren Müslüman alemi iman ediyor. Peki, Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu? Miraç Kandili'nde yapılması gereken ibadetler nelerdir? İşte tüm bu sorularınızın yanıtı…

MİRAÇ KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Dini kaynaklarda yer alan bilgiye göre bu mübarek tarihte oruç tutulmasına dair bir bilgi bulunmamaktadır ancak Üç ayların içerisinde bulunan ve Recep ayının 27. Gününe denk gelen Miraç Kandilinde müminler bu günün gündüzünde oruç tutmuş ve gecesinde ibadetlerini yerine getirip dua etmişlerdir.

İşte Miraç kandili'nde yapılması gereken ibadetler ve tüm detaylar

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Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu? Bugün oruç tutulması gerekir mi? İşte 2020 Miraç Kandili'nde yapılması gereken ibadetler!
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