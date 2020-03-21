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nedir ve neden kutlanır? ? İşte detaylar

Doğanın uyanışı ve baharı müjdeleyen ’na kısa süre kaldı. Dünya çapında çeşitli halklar tarafından kutlanan geleneksel yeni yıl Nevruz Bayramı olarak kutlanıyor. Türkiye’de de kutlamalar yöreden yöre göre değişiyor. Baharın gelişi, barış, dostluk ve kardeşlik anlamına gelen bugünde Kazaklar, Nevruz törenlerinde ev duvarlarında kil kapları kırıyorlar, Kırgızlar “Nevruz Köcü” denilen özel yemekle Nevruz’u kutluyorlar. Peki 2020 ? , neden kutlanır?

Giriş Tarihi: 21.3.2020 13:07 Güncelleme Tarihi: 21.3.2020 17:37 ABONE OL
Nevruz Bayramı nedir ve neden kutlanır? Nevruz Bayramı ne zaman? İşte detaylar

Tarih boyunca kutlanan ve baharın gelişini müjdeleyen kutlamaları başladı. Ülkemizde ve dünyada doğanın uyanışıyla birlikte barışı simgeleyen bugün için vatandaşlar ''2020 ?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Medeniyetler arasında farklı zaman dilimlerinde kutlanan bayramda geleneksel çadırların kuruluyor ve geleneksel kıyafetleriyle gelenler kutlamalar yapıyor.

NEVRUZ BAYRAMI NE ZAMAN? NEVRUZ BAYRAMI NEDİR VE NEDEN KUTLANIR?

Nevruz Bayramı ya da kısaca Nevruz Dünya çapında çeşitli halklar tarafından kutlanan geleneksel yeni yıl ya da doğanın uyanışı ve bahar bayramıdır. Haberimizde '' Nevruz Bayramı ne zaman? , neden kutlanır?'' sorularının yanıtlarına ve hakkında merak edilenlere erişebilirsiniz.

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Nevruz Bayramı nedir ve neden kutlanır? Nevruz Bayramı ne zaman? İşte detaylar
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