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Pazar yerinde satırlı kavga: 3 yaralı

Giriş Tarihi: 21.3.2020 ABONE OL
Pazar yerinde satırlı kavga: 3 yaralı
Konya'nın Hüyük ilçesinde pazar yerinde meydana gelen satırlı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı. Olay, pazarın kurulduğu Bahçelievler mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, iki grup arasında alacak meselesi yüzünden kavga çıktı. Sopa ve satır gibi kesici aletlerin de kullanıldığı kavgaya polis ekipleri ve çevredekiler müdahale ederek büyümesini önledi. Kavgada vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Y.S., A.Ö. ve O.Ö. olay yerine sevk edilen ambulanslarla Hüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kavgaya karıştığı iddia edilen kişileri gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Pazar yerinde satırlı kavga: 3 yaralı
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