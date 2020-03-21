Pislik yuvasında kaçak içki ürettiler

ADANA NAMAZ VAKİTLERİ

Adana'dasahte içki nedeniyle yeni ölümler yaşanmaması için ardı ardına operasyonlar gerçekleştiren polis, önceki gün Seyhan ve Yüreğir'de daha önceden tespit edilen 6 ayrı adrese baskın düzenledi. Operasyon larda, evlerin bodrum ve müştemilatlarının laboratuvarlara dönüştürülerek, pislik içinde kaçak içki üretildiği belirlendi. Güneşli mahallesinde S.T.'ye ait evde yapılan aramalarda piyasa değeri 50 bin lira olan 200 litre sahte rakı, 40 litre etil alkol ve 6 içki aroması bulundu. Haydaroğlu mahallesinde N.B.'nin evine düzenlenen baskında ise 200 bin lira değerinde bin 10 litre sahte rakı, Gürselpaşa mahallesinde 4 farklı adrese yapılan operasyonda da 400 bin lira değerinde 2 bin 400 litre sahte rakıya el geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alınırken, sahte içkiler imha edildi.