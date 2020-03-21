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Polis ve itfaiyeden sağlık çalışanlarına "sirenli" destek

'da polis ve itfaiye ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına siren çalarak destek verdi. Ekipler, saat 21.00'de araçlarındaki sirenleri çalarak, sağlık çalışanlarına desteklerini gösterdi. Yaklaşık 5 dakika süren uygulamada, bazı sağlık çalışanlarının da hastane önüne çıkarak alkış tuttuğu görüldü.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 21.3.2020 22:44 ABONE OL
Polis ve itfaiyeden sağlık çalışanlarına sirenli destek

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ve Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Şehir Hastanesinin önünde buluştu.

Ekipler, saat 21.00'de araçlarındaki sirenleri çalarak, sağlık çalışanlarına desteklerini gösterdi.

İstanbullulardan sağlık çalışanlarına alkışlı teşekkür

Yaklaşık 5 dakika süren uygulamada, bazı sağlık çalışanlarının da hastane önüne çıkarak alkış tuttuğu görüldü.

Isparta Şehir Hastanesi Acil Koordinatörü Ömer Sağnıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, uygulamanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Sağlık çalışanları olarak gurur duyduklarını belirten Sağnıç, "Valiliğimize, polisimize, itfaiyemize teşekkür ederiz. Bizi gerçekten çok motive etti. Isparta halkı, bizlere destek vermek istiyorsanız evde kalın. Bu süreci ancak vatandaşın evde kalmasıyla atlatabiliriz." ifadelerini kullandı.

HER YERDE DESTEK SİRENLERİ VE ALKIŞ VARDI

Kocaeli'de itfaiyecilerden korona virüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarına anlamlı destek geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ilde bulunan tüm müfreze binalarında saat 21.00'de araçlarıyla birlikte düzen aldı. Ekipler, korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarının yanlarında olduklarını söyleyerek, sirenler ve yaptıkları su takı ile desteklerini gösterdi.

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Polis ve itfaiyeden sağlık çalışanlarına "sirenli" destek
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