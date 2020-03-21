Rümeysa isminin anlamı nedir, Kuran'da geçiyor mu? Rümeysa ne demek?

Ebeveynlerin en çok araştırdığı ve merak ettiği konular arasında çocuklarına koyacakları isimler gelmektedir. Anne ve baba adayları çocukları için en güzel ismi seçmek isterler. Ancak bu durum için bazı şartlar olabilir. Özellikle araştırılan bir konu da seçecekleri ismin Kur'an-ı Kerim'de geçip geçmediği olmaktadır. Buna göre; Rümeysa isminin anlamı nedir? Rümeysa ne demektir? Rümeysa ismi Kuran'da geçiyor mu?

RÜMEYSA İSMİNİN ANLAMI

Gökyüzündeki en büyük yıldıza verilen isme Rümeysa denir. Öte yanda TDK sözlüğünde ve toplumda bilinen diğer anlamları ise; Peygamber efendimiz(S.A.V)'e çocuğunu hizmet etmesi için gönderdiği sahabenin adı olduğu anlamını taşır.

Rümeysa ismi Arapça kökenlidir ve kız çocukları için tercih edilir.

RÜMEYSA İSMİ KURAN'DA GEÇİYOR MU?

Rümeysa ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir.

RÜMEYSA NE DEMEK?

Sanata düşkün bir kişiliğe sahip olup eğlenceli kişilerdir. Sosyal hayatı ön planda yaşarlar ve doğru olduğuna inandığı her durumu savunma içgüdüsüne sahip kişiliklere sahiptirler.