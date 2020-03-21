Siber virüslere gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri saniyede yüz binlerce içeriğin paylaşıldığı sosyal medya platformlarından Kovid-19 konusunda kamuoyunu endişeye düşürme amaçlı paylaşımlar yapan kullanıcıları tespit çalışmasını sürdürüyor. Yalan haber yayan 274 hesap tespiti yapan siber polisler, IP numaralarından ve daha önceki çeşitli paylaşımlarından bulundukları şehirlerden tespit ettikleri 69 kullanıcıya ait bilgileri, gerekli yasal işlemler yapılmak üzere ilgili birimlere gönderdi. Gözaltına alınan 69 şüpheliden 2'si tutuklandı. İfadeleri alındıktan sonra serbest bırakılan şüpheliler hakkında "Kamu Barışına karşı" işlenmiş suçlar kapsamında hapis cezası istemiyle dava açılacak.Yurt dışından gelen ancak 14 gün kuralına uymadığı tespit edilenlere yönelik operasyonlar kapsamında Kocaeli, Sivas ve Osmaniye'de toplam 221 kişiye para cezaları verildi. Kocaeli'de yurt dışından gelen 4 bin 200 kişiden 14 gün kuralına uymayan 115 kişiye 'kabahatler Kanunu'na göre idari para cezası uygulandı. Kocaeli'nin yanı sıra Osmaniye'de 3 kişi 392'şer lira, Sivasta da yine 3 kişi, 3 bin 150'şer lira idari para cezasını çarptırıldı.

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