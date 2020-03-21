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SON DAKİKA! ’de ! ve ’da hissedildi! ve son depremler listesi…

Ajanslar tarafından aktarılan son dakika bilgisine göre ’de 3.8 şiddetinde oldu! ile Afet ve () tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Akdeniz Girit Adası açıklarında korkutan bir deprem meydana geldi. Sarsıntılar ve ’da hissedildi. Depremin enlem ve boylamı, derinliği hakkında hem AFAD, hem Kandilli'den açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 21.3.2020 22:48 Güncelleme Tarihi: 21.3.2020 23:00 ABONE OL
SON DAKİKA! Akdeniz’de deprem! Muğla ve Antalya’da hissedildi! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurduğu son depremler listesine göre Akdeniz'de saat 21.58'de 3.8 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Sarsıntılar Muğla ve Antalya'da hissedilirken yerin 9.5 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı. İşte son dakika haberinin tüm ayrıntıları...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ VERİLERİ

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SON DAKİKA! Akdeniz’de deprem! Muğla ve Antalya’da hissedildi! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…
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