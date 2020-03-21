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| karantinasına böyle götürüldüler! Otobüsler 'dan peş peşe kalktı! Dikkat çeken görüntüler...

ile ilgili dikkat çeken kareler gelmeye devam ediyor. Yurt dışından kontrollü bir şekilde getirilen onlarca Türk vatandaşı, özel önlemlerin alındığı otobüslerle 'dan Kırklareli'ndeki yurtlara götürüldü. Otobüs şoförleri ve yolcuların özel olarak tulumlarla izole edildiği görüldü. Polis yol boyunca konvoya eşlik etti. Karantina uygulaması 14 gün boyunca sürecek. İşte haberinin ayrıntıları ve dikkat çeken kareler...

Giriş Tarihi: 21.3.2020 13:11 Güncelleme Tarihi: 21.3.2020 13:11 ABONE OL
Son dakika | Corona virüsü karantinasına böyle götürüldüler! Otobüsler İstanbul'dan peş peşe kalktı! Dikkat çeken görüntüler...

tedbirleri kapsamında yurtdışından gelen vatandaşlar karantina altına alınıyor. Kredi Yurtlar Kurumu'na götürülen vatandaşları taşıyacak otobüslerdeki üst düzey önlemler dikkat çekti. Polis özel önlemler aldı. Yol boyu eşlik etti. İşte haberinin ayrıntıları...

KARANTİNA ALTINA ALINDILAR

Yurt dışından uçakla 'a gelen yolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında Kırklareli'ndeki Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Hundi Hatun ile Evladı Fatihan öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

İstanbul Havalimanı'na gelen yolcular, buradan otobüslerle Kırklareli'ne getirildi.

Sağlık kontrollerinin ardından 300 kişi polis eşliğinde otobüsle karantina için önceden boşaltılan Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlara yerleştirildi.

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Son dakika | Corona virüsü karantinasına böyle götürüldüler! Otobüsler İstanbul'dan peş peşe kalktı! Dikkat çeken görüntüler...
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