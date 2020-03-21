Son dakika | Corona virüsü karantinasına böyle götürüldüler! Otobüsler İstanbul'dan peş peşe kalktı! Dikkat çeken görüntüler...

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurtdışından gelen vatandaşlar karantina altına alınıyor. Kredi Yurtlar Kurumu'na götürülen vatandaşları taşıyacak otobüslerdeki üst düzey önlemler dikkat çekti. Polis özel önlemler aldı. Yol boyu eşlik etti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
KARANTİNA ALTINA ALINDILAR
Yurt dışından uçakla İstanbul'a gelen yolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında Kırklareli'ndeki Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Hundi Hatun ile Evladı Fatihan öğrenci yurtlarına yerleştirildi.
İstanbul Havalimanı'na gelen yolcular, buradan otobüslerle Kırklareli'ne getirildi.
Sağlık kontrollerinin ardından 300 kişi polis eşliğinde otobüsle karantina için önceden boşaltılan Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlara yerleştirildi.