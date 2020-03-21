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: ve ne zaman çıkıyor? Meclis’e sunuldu! 100 bin mahkûma tahliye...

Bugün ’nin TBMM’ye sunulması ile birlikte on binlerce mahkûm ve yakını heyecan için haberlerini takip etmeye başladı. Son dönemde Türkiye’de görülen corona virüsü vakaları nedeniyle hükümet uzun süredir çıkması beklenen infaz düzenlemesini hızlandırmak kararı almıştı. Bugün ise AK Partili ve MHP’li kurmaylar Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bir araya gelerek ile ilgili görüşmeler gerçekleştirdi. İkinci Yargı Paketi bugün TBMM’ye sunuldu. Durum böyle olunca on binlerce vatandaş ‘ ve İnfaz düzenlemesi ne zaman çıkacak?’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Öte yandan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise cezaevlerinde şu ana kadar bir vaka olmadığını ifade etti ve iki formül üzerinde durduklarını belirtti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından 100 bin mahkûmun talihe olabileceği belirtiliyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 21.3.2020 07:37 Güncelleme Tarihi: 21.3.2020 07:37 ABONE OL
SON DAKİKA: Af yasası ve İnfaz Düzenlemesi ne zaman çıkıyor? İkinci Yargı Paketi Meclis’e sunuldu! 100 bin mahkûma tahliye...

Genel , ve ile ilgili haberi! AK Parti ile MHP milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında, Ceza İnfaz Düzenlemesi'ni görüşmek için bir araya geldi. Bugün İkinci Yargı Paketi, TBMM'ye sunulmuştu. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş yaptığı açıklamada, ceza infaz düzenlemesinin önümüzdeki hafta TBMM'de olacağını söylemişti. Öte yandan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise cezaevlerinde şu ana kadar bir vaka olmadığını ifade etti ve iki formül üzerinde durduklarını belirtti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından 100 bin mahkûmun talihe olabileceği belirtiliyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

AK PARTİ'DEN FLAŞ İNFAZ DÜZENLEMESİ AÇIKLAMASI

AK Parti Grup Başkanvekili Muş'un açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

İnfaz düzenlemesiyle alakalı son aşamaya gelmiş bulunmaktayız. Mecliste önümüzdeki hafta diğer siyasi parti gruplarıyla görüşmeler yapacağız. Onlarla görüştükten sonra teklifimizi nihai hale getirip Meclis Başkanlığına sunacağız.

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SON DAKİKA: Af yasası ve İnfaz Düzenlemesi ne zaman çıkıyor? İkinci Yargı Paketi Meclis’e sunuldu! 100 bin mahkûma tahliye...
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