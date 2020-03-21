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Son dakika haberi: Eşini iple boğarak öldürdü... Kan donduran ifadeler!

Ankara'da korkunç bir cinayet işlendi. Ankara'nın Keçiören ilçesinde eşi İsmail 'ı boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Elif Katar ile oğlu Katar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Elif Katar'ın ifadesinde, "Eve sarhoş geldi, üzerime yürüyüp dövmek istedi. Çocuklar uyuduktan sonra ipi, sızıp kalan kocamın boynuna doladım ve sıktım" dediği öğrenildi. İşte son dakika ayrıntıları...

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 21.3.2020 12:13 Güncelleme Tarihi: 21.3.2020 13:33 ABONE OL
Son dakika haberi: Eşini iple boğarak öldürdü... Kan donduran ifadeler!

Olay, önceki gün Şehit Kubilay Mahallesi Estergon Caddesi üzerindeki Burcu Apartmanı'nda meydana geldi. Elif Katar, gece saatlerinde eve alkollü gelen İsmail Katar ile tartıştı. Evde bulunan çiftin 3 oğlu da tartışmaya dahil olunca arbede çıktı. Elif Katar, tartışmanın ardından uyuyan eşi İsmail Katar'ı iple boğarak öldürdü.

'ÜZERİME YÜRÜYÜP DÖVMEK İSTEDİ'

Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Elif Katar ile birlikte çocukları Mehmet Can Katar, M.K. ve K.K.'yı gözaltına aldı. Emniyette eşini öldürdüğünü itiraf eden Elif Katar, "Sabaha karşı eve sarhoş geldi, küfürler edip hakaretlerde bulundu. 'Çocuklar uyuyor sessiz ol' diye uyardım. Küfür etmeye devam etti, üzerime yürüyüp dövmek istedi. Bu sırada uyanan büyük oğlum onu itti, o da sızıp kaldı. Çok sarhoştu, ayakta duramıyordu. Çocuklar uyuduktan sonra elime aldığım ipi sızıp kalan kocamın boynuna doladım ve sıktım" dedi.

Elif Katar ve çocukları, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Elif Katar ve büyük oğlu Mehmet Can Katar, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken, diğer çocukları serbest bırakıldı.

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Son dakika haberi: Eşini iple boğarak öldürdü... Kan donduran ifadeler!
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