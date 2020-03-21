Son Dakika Haberi: İtalya’daki Türk öğrenci corona virüsü dehşetini böyle anlattı! ‘Her gün yüzlerce insan…’

Vuhan'da ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyanın ortak problemi haline gelen corona virüsü salgını ile ilgili korkutan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. İtalya'nın Bergamo kentinde klinik psikoloji alanında yüksek lisans yapan öğrenci Özge Çiftçi ile iletişime geçtik. İtalya kapatılmadan Türkiye'ye dönme şansı olduğunu ama sevdiklerine ve ülkesine risk oluşturmamak için dönmediğini söyleyen Çiftçi, "Sokaklar bomboş, hiç kimse gezmiyor. Evlerimizden de sadece ambulans seslerini duyuyoruz diyebilirim" sözleriyle yaşadığı dehşet durumu anlattı. İşte o sözleri sosyal medyada büyük olay olan genç kızın açıklamaları…

İTALYA'DAKİ TÜRK ÖĞRENCİ DEHŞET ANLARINI BÖYLE ANLATTI

İtalya'nın Bergamo şehrinde psikoloji alanında yüksek lisans tahsili yapan Türk öğrenci Özge Çiftçi, her gün yüzlerce insanın öldüğü dehşeti anlattı.