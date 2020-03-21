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Haberi: ’daki Türk öğrenci dehşetini böyle anlattı! ‘Her gün yüzlerce insan…’

Çin’in Vuhan kentinde 12 Aralık tarihinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyanın ortak problemi olan ile ilgili korkutan haberleri gelmeye devam ediyor. Özellikle bu noktada her gün yüzlerce ölümün yaşandığı ’da hayat tamamen durmuş durumda bulunuyor. İnsanlar evlerinden çıkamıyor, corona virüsü nedeniyle hayat durma noktasına geliyor. İtalya'nın Bergamo şehrinde psikoloji alanında yüksek lisans tahsili yapan Türk öğrenci Özge Çiftçi, her gün yüzlerce insanın öldüğü dehşet anlarını anlattı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 21.3.2020 11:34 Güncelleme Tarihi: 21.3.2020 11:41 ABONE OL
Son Dakika Haberi: İtalya’daki Türk öğrenci corona virüsü dehşetini böyle anlattı! ‘Her gün yüzlerce insan…’

Vuhan'da ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyanın ortak problemi haline gelen salgını ile ilgili korkutan haberleri gelmeye devam ediyor. 'nın Bergamo kentinde klinik psikoloji alanında yüksek lisans yapan öğrenci Özge Çiftçi ile iletişime geçtik. İtalya kapatılmadan Türkiye'ye dönme şansı olduğunu ama sevdiklerine ve ülkesine risk oluşturmamak için dönmediğini söyleyen Çiftçi, "Sokaklar bomboş, hiç kimse gezmiyor. Evlerimizden de sadece ambulans seslerini duyuyoruz diyebilirim" sözleriyle yaşadığı dehşet durumu anlattı. İşte o sözleri sosyal medyada büyük olay olan genç kızın açıklamaları…

İTALYA'DAKİ TÜRK ÖĞRENCİ DEHŞET ANLARINI BÖYLE ANLATTI

İtalya'nın Bergamo şehrinde psikoloji alanında yüksek lisans tahsili yapan Türk öğrenci Özge Çiftçi, her gün yüzlerce insanın öldüğü dehşeti anlattı.

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Son Dakika Haberi: İtalya’daki Türk öğrenci corona virüsü dehşetini böyle anlattı! ‘Her gün yüzlerce insan…’
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