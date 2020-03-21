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SON DAKİKA: 'da ! 'de de hissedildi... ve son depremler listesi...

Ajanslar tarafından aktarılan son dakika bilgisine göre 'da 3.6 şiddetinde oldu! ile Afet ve () tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Van'da korkutan bir deprem meydana geldi. Sarsıntılar 'de hissedildi. Depremin enlem ve boylamı, derinliği hakkında hem AFAD, hem Kandilli'den açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 22.3.2020 03:03 Güncelleme Tarihi: 22.3.2020 03:02 ABONE OL
SON DAKİKA: Van'da deprem! Hakkari'de de hissedildi... Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurduğu son depremler listesine göre Van Başkale'de saat 01.41'de 3.6 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Sarsıntılar Hakkari'de hissedilirken yerin 5.0 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı. İşte son dakika haberinin tüm ayrıntıları...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ VERİLERİ

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SON DAKİKA: Van'da deprem! Hakkari'de de hissedildi... Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...
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