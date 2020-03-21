Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Tedbirlere uyulmayınca banklar kaldırıldı

Tedbirlere uyulmayınca banklar kaldırıldı

Giriş Tarihi: 21.3.2020 ABONE OL
Tedbirlere uyulmayınca banklar kaldırıldı
Üsküdar'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, Mimar Sinan Çarşısı ve eski belediye binası önündeki banklar belediye ekiplerince kaldırıldı. Üsküdar Belediyesi ekipleri, Mimar Sinan Çarşısı ve eski belediye binası önündeki banklarda oturan vatandaşları evlerine gitmeleri ve dışarı çıkmamaları yönünde uyardı. Vatandaşların buradan ayrılmasının ardından banklar, görevliler tarafından kaldırıldı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Hep birlikte kurallara uyalım, en yakın zamanda daha güzellerini koyarız inşallah." ifadelerini kullandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tedbirlere uyulmayınca banklar kaldırıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA