Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve hangi dualar okunur? Tesbih namazı fazileti ve önemi nedir?

Üç ayların ikinci kandili olan Miraç Kandili'nde tesbih namazı kılmaya niyet eden vatandaşlar araştırmalarına hız kazandırdı. İbadetlerini doğru ve eksiksiz şekilde yerine getirmek isteyen vatandaşlar bu mübarek gecede namaz kılacak, dua edecek ve ibadetlerini yerine getirecekler. Miraç Kandili, Peygamber Efendimiz'in Allah'ın huzuruna çıkarak, dönüşünde 5 vakit farz namazı ümmetine müjdelediği gece olarak bilinir. Recep ayının 27.gününe denk gelen bu tarihler Müslüman alemi açısından büyük önem taşımaktadır. Buna göre; tesbih namazı fazileti ve önemi nedir? Tesbih namazı kaç rekattır ve nasıl kılınır?

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR, HANGİ DUALAR OKUNUR?

Miraç Kandili gecesinde tesbih namazı kılmak isteyen vatandaşlar internet üzerinden araştırma yapmaya başladılar. Bu mübarek gecede ibadetler eksiksiz şekilde yerine getirilecek, dualar edilecek ve eller semaya açılacak. Buna göre; tesbih namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır?

İşte detaylar!