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nasıl kılınır, kaç rekattır ve hangi dualar okunur? fazileti ve önemi nedir?

Müslüman alemi açısından büyük önem taşıyan mübarek 'nin bugün idrak edilmesi ile birlikte vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İbadetlerini eksiksiz şekilde yerine getirmek isteyenler konu ile ilgili tüm ayrıntıları detaylıca araştırıyor. İslam alemi açısından büyük önem taşıyan kandil günlerinde kılınan namazların başında geliyor. Mübarek üç ayların ikinci kandili olan Miraç Kandili'nde dualar edilecek, namazlar kılınacak ve ibadetler yerine getirilecek. Hz.Muhammed'in Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan 'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği bu mübarek günde , kaç rekattır ve hangi dualar okunur?

Giriş Tarihi: 21.3.2020 22:34 Güncelleme Tarihi: 21.3.2020 22:34 ABONE OL
Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve hangi dualar okunur? Tesbih namazı fazileti ve önemi nedir?

Üç ayların ikinci kandili olan 'nde kılmaya niyet eden vatandaşlar araştırmalarına hız kazandırdı. İbadetlerini doğru ve eksiksiz şekilde yerine getirmek isteyen vatandaşlar bu mübarek gecede namaz kılacak, dua edecek ve ibadetlerini yerine getirecekler. Miraç Kandili, Peygamber Efendimiz'in Allah'ın huzuruna çıkarak, dönüşünde 5 vakit farz namazı ümmetine müjdelediği gece olarak bilinir. Recep ayının 27.gününe denk gelen bu tarihler Müslüman alemi açısından büyük önem taşımaktadır. Buna göre; fazileti ve önemi nedir? Tesbih namazı kaç rekattır ve nasıl kılınır?

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR, HANGİ DUALAR OKUNUR?

Miraç Kandili gecesinde tesbih namazı kılmak isteyen vatandaşlar internet üzerinden araştırma yapmaya başladılar. Bu mübarek gecede ibadetler eksiksiz şekilde yerine getirilecek, dualar edilecek ve eller semaya açılacak. Buna göre; ve kaç rekattır?

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Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve hangi dualar okunur? Tesbih namazı fazileti ve önemi nedir?
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