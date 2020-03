4 aylık uzaktan eğitime hazırız

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı televizyon kanalında milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren uzaktan eğitim süreci ile ilgilendiren açıklamalarda bulundu.Bakan Selçuk önümüzde hafta okulların açılıp açılmayacağına ilişkin olarak, "Okulların açılmasıyla ilgili eğitimsel bir açığımız yok. Alacağımız karar sağlık kuruluşlarına bağlı. Sağlık Bakanı ile sürekli temas halindeyiz. Sağlık Bakanı ile bu hafta görüşeceğiz. Koşullar ne olursa olsun biz her türlü senaryoya hazırız. Bu süreç biraz uzadı diyelim elimizde esnek bir paket var. Diyelim ki dönem bitti süre uzadı ona göre paketimiz var. Telafi çalışması planlıyoruz. Önemli olan çocukların fiziksel ve ruhsal sağlığını korumak" dedi."Uzaktan eğitim tümüyle yeterlidir demek doğru olmaz" diyen Bakan Selçuk, "Sınav içeriği sadece yüz yüze öğrendiklerinden olacak. 23 Mart haftası Türkiye Milli Eğitim Müfredatı neyse çocuklar onu alacak. Zaruri bir durumda sınavlar ertelenebilir. Benim alanım rehberlik. Bir çocuğun sınava hazırlanırken takvime göre kendini nasıl hazırlıyor, stresi nasıl, bunların hepsini biliyorum. O yüzden prensip olarak bizim hedefimiz sınavı ertelememek. Tabi koşullar uygun olursa" değerlendirmesinde bulundu.Yarın uzaktan eğitimin başlayacağını ifade eden Bakan Selçuk, "Pazartesi günü öğrencileri önce ben karşılayacağım. O gün bir yüklenme olabilir, bir yoğunluk oluşabilir. Ama her türlü eksikliği gidereceğiz. Uzaktan eğitim dediğimiz şey televizyon içeriği... İnternet destekli çalışmalarımız da var EBA üzerinden ama o ikinci planımızda. Bu anlamda pazartesi günü bazı küçük sorunlar oluşabilir. Bu dersler 20'şer dakika. Neden 20 dakika diye soruyorlar. Evin içinde sınıftaki gibi konsantrasyon açısında doğru değil. Her türlü eksiği gidereceğiz. 3 ya da 4 aylık eğitime hazırız. 240 bin soru var elimizde. Bununla ilgili öğretmenlerle çekim yapacağız. 6 tane televizyon kanalı var. Uzaktan eğitimi uzatmaya da hazırız. Meslek liseleri için uygulama video da olacak. Yazılım ve içerikler hazır" dedi.