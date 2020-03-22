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Bakan Turhan'dan son dakika açıklaması: Sağlık personeli ücretsiz yararlanacak

Koronavirüse karşı verilen mücadelede gecesini gündüzüne katarak çalışan fedakar sağlık personeli için alkış kampanyası düzenlenmişti. Son dakika haberine göre; , yaptığı açıklamada sağlık personeline bir müjde verdi ve , ve 'de bakanlığa ait toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanacağını söyledi. Bakan Turhan, "personelin bu haktan yararlanması için kimliğini göstermesi yeterli" dedi.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 22.3.2020 15:14 Güncelleme Tarihi: 22.3.2020 15:19 ABONE OL
Bakan Turhan'dan son dakika açıklaması: Sağlık personeli ücretsiz yararlanacak

Sağlık çalışanlarına müjde! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı son dakika olarak duyurdu. Koronavirüse karşı fedakarca görev yapan sağlık çalışanları, bakanlığa bağlı İzban, Marmaray ve Başkentray'ı ücretsiz kullanacak

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı fedakarca savaş veren sağlık çalışanlarını, İstanbul'da Marmaray, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İzban'dan bugün itibarıyla ücretsiz faydalanacağını bildirdi.

BAKANDAN TEŞEKKÜR

Bakan Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Kovid-19'a yakalanan hastaların iyileştirilmesi için fedakarca çalışan sağlıkçılara teşekkür etti.

Dünya genelinde binlerce insanın ölümüne neden olan Kovid-19'a karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere hükümetin ve milletin canla başla savaş verdiğini dile getiren Turhan, şöyle devam etti:

"Bu savaşın en önünde her türlü tehlikeyi göze alarak görevlerini yerine getiren sağlık çalışanlarımız için ne yapsak azdır. Biz de işlerinden yorgun argın evlerine dönecek sağlık çalışanlarımızı İstanbul'da Marmaray, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İzban'da ücretsiz olarak ağırlayacağız. Söz konusu uygulama bugün itibarıyla başlayacak."

"SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZI AYAKTA ALKIŞLIYORUZ"

Sağlık çalışanlarının Marmaray, Başkentray ve İzban'dan faydalanmak için sadece kimliklerini göstermelerinin yeterli olacağına dikkati çeken Turhan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ailesi olarak sağlık çalışanlarının fedakarca mücadelelerinde her zaman yanlarında olduklarını bildirdi.

Turhan, tüm Türkiye gibi tüm sağlık çalışanlarımızı ayakta alkışladıklarını sözlerine ekledi.

Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'dan koronavirüs açıklaması: Talimat verdik...

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Bakan Turhan'dan son dakika açıklaması: Sağlık personeli ücretsiz yararlanacak
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