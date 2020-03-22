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'un eşi 'dan açıklaması! "Türkiye'ye virüsü siz getirdiniz diyenler..."

Hafta sonlarının sevilerek izlenilen gezi programı 'nin sunucusu hakkında gelişmelerini eşi Seda Akgül duyurdu. Hatırlanacağı üzere Burak Akkul, sosyal medyadan testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı, Akkul daha sonra yoğun bakıma alındı. Sosyal medyada Burak Akkul'un doktorunun da corona virüse yakalandığı idda edilmişti eşi bu iddiayı yalanlarken "Virüsü Türkiye'ye siz getirdiniz demekten ne olur vazgeçin Burak için dua edin' dedi. İşte Çok Gezenti Burak Akkul'un son durumu...

Giriş Tarihi: 22.3.2020 12:43 Güncelleme Tarihi: 22.3.2020 12:48 ABONE OL
Çok Gezenti Burak Akkul'un eşi Seda Akkul'dan son dakika açıklaması! Türkiye'ye virüsü siz getirdiniz diyenler...

'un virüsü Türkiye'ye taşıdığı noktasındaki eleştirilere eşi yanıt verdi. Seda Akkul kendisi Londra'dayken eşinin kendisini ziyarete geldiğini o sırada Londra'da yalnızca bir hasta olduğunu, Türkiye'de de Çin ve İtalya hariç uçuş yasağı olmadığını ifade etti. Burak Akkul'un eşi Seda Akkul, kendisinin de karantina aldında olduğunu herkesin iyi dileklerine ve dualarına ihtiyacı olduğunu ifade etti. Burak Akkul'un yoğum bakımdaki son durumunun stabil olduğunu açıklayan Seda Akgül, ülkemizin ve dünyanın daha iyi olacağına inandığını sözlerin ekledi.

İŞTE ÇOK GEZENTİ BURAK AKKUL'UN EŞİ SEDA AKKUL'UN AÇIKLAMALARI

"Burak yoğun bakımda stabil. Daha iyi olması için duanıza, iyi dileklerinize ihtiyacı var. Drlar onunla çok iyi ilgileniyor. Ben karantinada hastanede tedavi altındayım.

Burak'ın dr'u ile ilgili de yanlış, Dr. Bey gerekli önlemleri almıştı ve zaten korona negatif çıktı görevine dönebildi. Burak ve tüm hastalar için çabalıyor. Ben 'fiziken' kötü değilim.Korona pozitif tedavisi oluyorum.

Sosyal medyaya hiç bakmamaya çalışıyorum, çünkü iyi gelmiyor. Burak'a da iyi gelmedi ve yoğun bakıma alınmadan önce çok yıprandı. Telefonlara cevap vermek mesaj cevaplamak pek mümkün değil. İlaçların da etkisiyle Hem uyku halindeyim hem de telefon çalması endişelendiriyor beni..."

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Çok Gezenti Burak Akkul'un eşi Seda Akkul'dan son dakika açıklaması! "Türkiye'ye virüsü siz getirdiniz diyenler..."
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