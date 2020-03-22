Çok Gezenti Burak Akkul'un eşi Seda Akkul'dan son dakika açıklaması! "Türkiye'ye virüsü siz getirdiniz diyenler..."

Burak Akkul'un virüsü Türkiye'ye taşıdığı noktasındaki eleştirilere eşi Seda Akkul yanıt verdi. Seda Akkul kendisi Londra'dayken eşinin kendisini ziyarete geldiğini o sırada Londra'da yalnızca bir hasta olduğunu, Türkiye'de de Çin ve İtalya hariç uçuş yasağı olmadığını ifade etti. Çok Gezenti Burak Akkul'un eşi Seda Akkul, kendisinin de karantina aldında olduğunu herkesin iyi dileklerine ve dualarına ihtiyacı olduğunu ifade etti. Burak Akkul'un yoğum bakımdaki son durumunun stabil olduğunu açıklayan Seda Akgül, ülkemizin ve dünyanın daha iyi olacağına inandığını sözlerin ekledi.

İŞTE ÇOK GEZENTİ BURAK AKKUL'UN EŞİ SEDA AKKUL'UN AÇIKLAMALARI

"Burak yoğun bakımda stabil. Daha iyi olması için duanıza, iyi dileklerinize ihtiyacı var. Drlar onunla çok iyi ilgileniyor. Ben karantinada hastanede tedavi altındayım.

Burak'ın dr'u ile ilgili haberler de yanlış, Dr. Bey gerekli önlemleri almıştı ve zaten korona negatif çıktı görevine dönebildi. Burak ve tüm hastalar için çabalıyor. Ben 'fiziken' kötü değilim.Korona pozitif tedavisi oluyorum.

Sosyal medyaya hiç bakmamaya çalışıyorum, çünkü iyi gelmiyor. Burak'a da iyi gelmedi ve yoğun bakıma alınmadan önce çok yıprandı. Telefonlara cevap vermek mesaj cevaplamak pek mümkün değil. İlaçların da etkisiyle Hem uyku halindeyim hem de telefon çalması endişelendiriyor beni..."