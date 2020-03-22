Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Corona virüsü aşısı bulundu mu? Koronavirüs aşı ve tedavi çalışmalarında son durum nedir?

virüsü aşısı bulundu mu? çalışmalarında son durum nedir?

Dünyaya hızla yayılan coronavirüsü gelmeye devam ederken çalışmaları hız kazanıyor. Günümüzde birçok ülke Covid 19 koronavirüsü tedbirleri kapsamında bir dizi önlem alıyor. Öte yandan ülkeler yeni tip coronavirüs salgını için ülkeler olumlu sinyaller veriyor. On binlerce vatandaş ‘’ virüsü aşısı bulundu mu?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. En son Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye’de son 24 saatte 2.953 şüpheliye test yapıldığını 277’sinin pozitif çıktığını ve toplamda ölü sayısının 21 olduğunu duyurdu. Ülkemizde tedbirler en üst seviyeye çıkarılırken yetkililer toplu taşıma ve kalabalık ortamlardan uzak durulması gerekildiğinin altını çiziyor. Öte yandan, koronavirüsü aşı çalışmalarındaki son durum güncel olarak kamuoyuna duyuruluyor. Peki aşısı bulundu mu? aşı ve tedavi çalışmalarında son durum nedir? İşte coronavirüs son dakika haberleri!

Giriş Tarihi: 22.3.2020 09:31 ABONE OL
Corona virüsü aşısı bulundu mu? Koronavirüs aşı ve tedavi çalışmalarında son durum nedir?

Yeni tip coronavirüsü salgını tüm dünyada etkili olurken çalışmalarından peş peşe geliyor. İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve son olarak ülkemizde de görülen salgın virüs için tedavi çalışmaları hız kazandı. Virüsün ülkemizde de görülmesiyle birlikte toplu taşıma ve kalabalıklardan uzak durulması gerekildiği duyuruldu. Öte yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki coronavirüsü vaka ve ölü sayısını kamuoyuna duyururken Covid 19 salgınına karşı vatandaşları uyardı. Özellikle Çin, İtalya ve İran'ı yoğun şekilde etkileyen salgın için en son dünyanın en güçlü bilim adamları aşıyı bulmaya çalışıyor. Peki virüs aşısı bulundu mu? Corana virüsü aşı ve tedavi çalışmalarında son durum nedir?

MU? KORONAVİRÜS AŞI VE TEDAVİ ÇALIŞMALARINDA SON DURUM!

Dünyayı sarsan corona virüsü ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ederken aşı ve tedavi çalışmalarındaki son durum merak ediliyor. İşte (Covid 19) çalışmalarındaki son dakika haberleri…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Corona virüsü aşısı bulundu mu? Koronavirüs aşı ve tedavi çalışmalarında son durum nedir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA