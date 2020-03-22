Corona virüsü aşısı bulundu mu? Koronavirüs aşı ve tedavi çalışmalarında son durum nedir?

Yeni tip coronavirüsü salgını tüm dünyada etkili olurken aşı ve tedavi çalışmalarından son dakika haberleri peş peşe geliyor. İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve son olarak ülkemizde de görülen salgın virüs için tedavi çalışmaları hız kazandı. Virüsün ülkemizde de görülmesiyle birlikte toplu taşıma ve kalabalıklardan uzak durulması gerekildiği duyuruldu. Öte yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki coronavirüsü vaka ve ölü sayısını kamuoyuna duyururken Covid 19 salgınına karşı vatandaşları uyardı. Özellikle Çin, İtalya ve İran'ı yoğun şekilde etkileyen salgın için en son dünyanın en güçlü bilim adamları aşıyı bulmaya çalışıyor. Peki Corona virüs aşısı bulundu mu? Corana virüsü Koronavirüs aşı ve tedavi çalışmalarında son durum nedir?

CORONA VİRÜSÜ AŞISI BULUNDU MU? KORONAVİRÜS AŞI VE TEDAVİ ÇALIŞMALARINDA SON DURUM!

Dünyayı sarsan corona virüsü ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ederken aşı ve tedavi çalışmalarındaki son durum merak ediliyor. İşte (Covid 19) koronavirüsü aşı ve tedavi çalışmalarındaki son dakika haberleri…