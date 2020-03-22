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İşleri Başkanı uyardı: Koronavirüse karşı sigarayı bırakın

İşleri Başkanı Prof. Dr. , tehlikesine karşı vatandaşlara sigara uyarısında bulundu. Erbaş, yaptığı açıklamada "Dinen haram olan sigarayı bırakalım, bağışıklığımızı güçlendirelim." önerisinde bulundu.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 22.3.2020 14:22 ABONE OL
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş uyardı: Koronavirüse karşı sigarayı bırakın

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sigaranın uzmanlara göre akciğerlerin savunmasını önemli ölçüde azalttığını ve koronavirüse karşı kişiyi savunmasız hale getirdiğini belirterek, "Dinen haram olan sigarayı bırakalım, bağışıklığımızı güçlendirelim." önerisinde bulundu.

"AKCİĞERLERİN SAVUNMASINI BOZUYOR"

Yazılı açıklamasında, Türkiye'de günde 320, dünyada ise günde 16 bin 500 kişinin sigara nedeniyle hayatını kaybettiğine dikkati çeken Erbaş, "Sigara, uzmanlara göre akciğerlerin savunmasını önemli bir ölçüde bozuyor. Bu da koronavirüse karşı kişiyi savunmasız hale getiriyor. Dinen haram olan sigarayı bırakalım, bağışıklığımızı güçlendirelim." ifadelerini kullandı.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş uyardı: Koronavirüse karşı sigarayı bırakın
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