Evdeki öğrenciler için ‘Okuma Saati’

İstanbul Küçükçekmece'deki Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi, İngilizce Öğretmeni Fadime Özen öncülüğünde okulların kapalı olduğu sürede evlerinde bulunan öğrencileri için bir adım attı. İngilizce ve Türk Dili ve Edebiyatı zümrelerinin de katkılarıyla geliştirilen projede amaç öğrencileri, tatil moduna girip zamanlarını boşa geçirmekten korumak. Proje gereği 868 öğrenciye her hafta 'Okuma Saati' olarak belirlenen zaman diliminde Türkçe veya İngilizce kitap okumaları sağlanıyor. Böylece öğrenciler günlerini verimli bir alışkanlıkla geçiriyorlar. Yoklamayı sınıf öğretmeni "Sınıf Whatsapp" grubundan alıyor. Öğrenciler evlerinde kitap okurken fotoğraf çekip gruba atıyorlar. Özen, belirlenen saatte öğrenci öğretmenine fotoğraf göndererek sınıf arkadaşlarının ve öğretmeninin aynı anda kitap okumak için sanal ortamda dahi olsa buluştuğunu görebiliyor.