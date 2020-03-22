Koronavirüs önlemlerine gençlerden büyük destek: "şimdi vefa vakti"

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önlemlerine gençlerden büyük destek: "şimdi "

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara "Sokağa çıkma yasağı" genelgesi doğrultusunda birçok ilde valilikler tarafından "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu. Komşulukların azaldığı ve hatta yok olma noktasına geldiği bu günlerde, bazı apartmanlara asılan yazılar dikkat çekiyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, önlemleri kapsamında sokağa çıkması sınırlandırılan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere gençlere çağrıda bulundu.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 22.3.2020 15:37 Güncelleme Tarihi: 22.3.2020 15:45 ABONE OL

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların dışarı çıkmalarının sınırlandırılmasının ardından gençlere, sosyal medyadan bu vatandaşların günlük ihtiyaçlarını karşılama çağrısında bulundu.

Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde başlatılan "Evde Kal Türkiye" çağrısına destek için çağrıda bulunan Altay, sosyal medya hesabı üzerinden gençleri, dışarı çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşların günlük ihtiyaçlarını karşılamaya davet etti.

Altay, sosyal medya hesabı üzerinden gençlere, "Gençlerimiz için şimdi vefa vakti" ifadeleriyle çağrı yaptı.

Sokağa çıkması sınırlandırılan vatandaşların çok değerli olduğunu aktaran Altay, şunları kaydetti:

"Alınan bu önlemler onların sağlığı içindir. Devletimiz tüm ihtiyaçları karşılıyor ama gençlerimiz için vefa vakti. Yakınlaşma mesafesini korumak şartıyla kurallara uyarak komşuluğu göstermenin tam zamanı. Konyalı gençlerin bu konuda üzerine düşeni sonuna kadar yapacağına inanıyorum."

Öte yandan, sosyal medyadan yaptığı çağrı sonrasında gençlerden birçok mesaj aldığını belirten Altay, "Size olan güvenimizi hiç boşa çıkarmadınız. Onlarca mesaj aldım. Duygulandım, gururlandım." değerlendirmesinde bulundu.

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Koronavirüs önlemlerine gençlerden büyük destek: "şimdi vefa vakti"
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