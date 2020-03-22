İBB’den skandal uygulama: Vatandaşı simit kuyruğuna dizdiler

Dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirlere rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Miraç Kandili dolayısıyla ilçe meydanlarında simit dağıtıp vatandaşları kuyruğa sokması tepki topladı. İBB'nin toplum sağlığını tehlikeye atacak bu uygulaması görenleri hayrete düşürürken, İBB yönetimi ise tepkiler karşısında sessizliğe büründü. Halk sağlığını hiçe sayan uygulama sonrasında Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, "Devletimiz ve milletimiz koronavirüs musibeti ile topyekün mücadele ederken, İBB yönetiminin insanların canını hiçe sayarak, sırf bir kaç dakikalık kendi reklamı için meydanlarda bedava kandil simidi dağıtması tam anlamıyla aymazlıktır" açıklaması yaptı.