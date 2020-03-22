İspirt faciasında 19 gözaltı

İstanbul'da, "İspirt" adı verilen saf alkol ve sahte içkiden son bir haftada 22 kişi öldü. Ölenlerin 21'i Türkmenistanlı, 1'i Özbekistanlı'ydı. Yoğun bakıma alınan 34 kişi ise taburcu oldu. Taburcu olanlardan Türkmenistanlı D.A. ve M.A., saf alkolü kendilerine "Virüsleri kırıyor ve hastalıklardan koruyor" diyerek satan kişileri deşifre etti ve Türkmenistan uyruklu 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 19'ya yükseldi. D.A. ve M.A. ifadelerinde "Bize koronavirüsten korunmamız için mutlaka kullanmamız gerektiğini söylediler. 60 liraya iki şişe ispirt satın aldık. Kullandıktan sonra titreme yaşamaya başladık ve fenalaştık. Kullanmayan arkadaşlarımız hastaneye götürdü. Onlar da kullansaydı hepimiz ölmüştük" dedi.