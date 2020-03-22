İstanbul böyle trafik görmedi

Koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşlara yapılan "evde kal" çağrısı İstanbul'da etkili oldu. Sadece işe gitme zorunluluğu olanların dışarıya çıkması ve büyük çoğunluğun evde kalması araç trafiğine de yansıdı ve yollardaki yoğunluk yüzde 4'e kadar düştü. Toplu taşıma araçları, otobüs durakları, metrobüs durakları meydanlardaki sakinlik dikkat çekti. Büyük İstanbul Otogarındaki sefer sayıları ve yolcu yoğunluğunda da azalma yaşandı. Otobüs firması yetkilileri, koronavirüs salgını öncesinde günde 4-5 otobüs seferi yaptıklarını ancak seferlerin bir haftadır teke düştüğünü belirtti.