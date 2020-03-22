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böyle trafik görmedi

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA Yaşam
Giriş Tarihi: 22.3.2020 ABONE OL
İstanbul böyle trafik görmedi
Koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşlara yapılan "evde kal" çağrısı İstanbul'da etkili oldu. Sadece işe gitme zorunluluğu olanların dışarıya çıkması ve büyük çoğunluğun evde kalması araç trafiğine de yansıdı ve yollardaki yoğunluk yüzde 4'e kadar düştü. Toplu taşıma araçları, otobüs durakları, metrobüs durakları meydanlardaki sakinlik dikkat çekti. Büyük İstanbul Otogarındaki sefer sayıları ve yolcu yoğunluğunda da azalma yaşandı. Otobüs firması yetkilileri, koronavirüs salgını öncesinde günde 4-5 otobüs seferi yaptıklarını ancak seferlerin bir haftadır teke düştüğünü belirtti.
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İstanbul böyle trafik görmedi
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