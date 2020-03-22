Corona virüsü günlerinde aşk

Çin'de karantinanın kalkmasının ardından Türk damat Serdar Yurtçiçek ve Çinli gelin Zhang Han dünya evine girdi. 2016'da gittiği Hangzhou'daki Zhejiang Üniversitesi Uluslararası Meseleler ve Küresel Yönetişim Bölümü'ne yüksek lisans yapan Yurtçiçek eşiyle, 2018'de bir tren yolcuğunda tanıştı. Yurtçiçek ve Han evlilik planlarını corona virüsü salgını nedeniyle erteledi. Çift, karantina nedeniyle 2 ay boyunca evden çıkmadan yaşadı. Karantinanın kalkmasının ardından evlilik hayallerini gerçekleştiren çift öğrenimlerine Shanghai kentinde devam edecek. Yurtçiçek, "Eşim eğer Türkiye'ye dönersek kesinlikle İstanbul'da yaşamamız gerektiğini söylüyor. Ben İzmir'e ikna etmek istesemde olmadı. Eşim İstanbul aşığı" dedi.







Corona virüsü ile mücadelede Türk halkından devlet yetkililerin talimatlarına uymasını isteyen çift şunları söyledi: "Çin, karantina kurallarını kararlı bir şekilde uygulayarak virüsün yayılma hızını engelledi. Çinliler tavsiyelere uydu. Virüs kontrol altına alınana kadar maske takılmalı, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamalı, kalabalık yerlerde uzak durulmalı ve temastan kaçınılmalı. Bu şekilde Türkiye az zararla bu işin üstesinden gelecektir."

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