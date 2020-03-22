Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2020 Ramazan bayramı ne zaman? Diyanet 2020 dini günler takvimi

İslam aleminin büyük bir heyecanla beklediği 2020 Ramazan ayı geri sayımı sürüyor. Müslümanların bol bol ibadet edeceği, namazlar kılıp, oruç tutacağı mübarek aylar için heyecanlı bekleyiş başladı. Diyanet 2020 dini günler takviminde Ramazan ayı başlangıç ve bitiş tarihini duyurdu. Öte yandan 2020 Ramazan Bayramı için planlar yapılmaya başladı. Her yıl farklı bir tarihe denk gelen ve üç ayların son ayı olarak bilinen bu tarihler bolca ibadetle geçecek. Peki Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2020 Ramazan bayramı ne zaman başlıyor? İşte Diyanet 2020 dini günler takvimi!

RAMAZAN 2020 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2020 dini günler takvimde 24 Nisan 2020 tarihinde başlayacak olan Ramazan ayı için geri sayım başladı. Aynı zamanda Ramazan ayının 23 Mayıs tarihinde sona ereceği biliniyor.

Yayınlanan dini takvimde ayrıca Ramazan ayının bitiş tarihi de yer aldı. Takvime göre 23 Mayıs Cumartesi akşamı, Ramazan ayı son bulacak ve ardından Ramazan Bayramı kutlanacak.

2020 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

24 Mayıs 2020 Pazar 1. Gün

25 Mayıs 2020 Pazartesi 2. Gün

26 Mayıs 2020 Salı 3. Gün

RAMAZAN AYI ÖNEMİ NEDİR?

Ramazan ayı, ay takvimine (aya göre hesaplanan) göre, dokuzuncu ayın adıdır. Ramazan ayının dinimizde büyük bir önemi ve diğer aylar arasında seçkin bir yeri vardır. Çünkü kutsal kitabımız Kur'an bu ayda indirilmeye başlanmıştır. Kur'an'da bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen "kadir gecesi" yine bu ay içinde kutlanır. Ayrıca İslam'ın temel ibadetlerinden olan oruç da bu ayda tutulur. Bu nedenle Ramazan ayı, Müslümanlar için en kutsal aydır ve ona "on bir ayın sultanı" denilmiştir.

Ramazan ayını değerli kılan nedenlerden birisi, Kutsal kitabımız olan Kur'an'ın bu ayda indirilmiş olmasıdır. Yüce Allah Kur'an'da " Ramazan ayı insanları kurtuluş yolan götüren, doğruyu yanlıştan ayıran Kur'an'ın indiği aydır. "(Bakara suresi, ayet 185) buyurmuştur.

Kur'an', Allah tarafından insanlara öğüt vermek ve yol göstermek için gönderilmiştir. Bu nedenle Kur'an insan için hayati değer taşır. Kur'an okumak bir ibadettir. Peygamberimiz Allah'ın bildirdiği görev ve sorumluluklarımızı sıkça hatırlamamız için Kur'an'ı çok okumayı teşvik etmiştir.