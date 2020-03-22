Resmi Gazete'de yayınlandı: İcra takibi olanlar ne yapacak?

Ülkemizde corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21 oldu, Türkiye genelinde 947 testi pozitif çıkan vaka var. Bu süreçte corona virüs önlemleri doğrultusunda Adalet Bakanlığı birçok yeni karar aldı. Daha önce alınan kararlara göre tutuklu yargılanmaların yapıldığı duruşmalar dışında bütün duruşmalar iptal edilmiş, ivedi olmayan davaların açılmaması için avukatlara bildiride bulunulmuştu. İcra takibi olanlar ne yapacak?

Adalet Bakanlığı tarafından alınan corona virüs önlemlerine bir yenisi daha eklendi. Resmi Gazete'de yayınlanan bilgiye göre nafaka alacakları hariç tüm icra ve iflas işlemleri 30 Nisan gününe kadar ertelendi ve durduruldu. Avukat Ceren Yıldırım, icra takibi olanların neler yapacağı ve sürecin nasıl işleyeceği konusunda açıklamalarda bulundu.

DURUŞMALAR ERTELENDİ! İCRA TAKİPLERİ...

Bu süreçte alacaklılar herhangi bir hak kaybına uğramayacak, aynı şekilde borçlular da mağduriyet yaşamayacak. Avukat Ceren Yıldırım şu ifadeleri kullandı: 'Türkiye'nin her bölgesinde başlatılan corona virüs önlemleri kapsamında Adalet Bakanlığı süreci başından beri oldukça başarılı yönetiyor. Sırasıyla önce cezaevindeki vatandaşların yakınlarıyla olan görüşleri iptal edildi akabinde haftada bir olan telefon görüşmeleri ikiye çıkarıldı.

Daha sonra avukatlara açık görüş yerine kapalı görüş yapılması tavsiye edildi. Avukatların, müvekkillerini ziyaret ettiği cezaevlerinin tamamında girişlerde ateş ve hastalık belirtisi ölçme işlemleri yapılıyor. Aynı şekilde yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında ivedi olmayan tüm duruşmalar ertelendi, adliyeler içinde devam eden tek duruşma tipi tutuklu sanıkların yargılandığı ceza duruşmaları.'

İCRA TAKİBİ OLANLAR NE YAPACAK?

Son olarak alınan önlemler kapsamında icra takiplerinin ihtiyati hacizler de dahil olmak üzere tümünün 30 Nisan'a kadar durdurulması kararı alındı. İcra takibi olanların bu süreçte hak kaybına uğramayacağının altını çizen Avukat Ceren Yıldırım, bu aşamada yeni icra takipleri açılamayacağını daha önce açılmış olan icra ve iflas takiplerinin devamı için hiçbir işlem yapılmayacağını herhangi bir satış ve ihale gibi işlemlerin de ihtiyati haciz de dahil olmak üzere yapılamacağını vurguladı. Avukat Yıldırım; bu süreçte avukatlar arasında da herhangi bir hak kaybı yaşanmayacağını çünkü tüm sürelerin durdurulduğunu ifade etti. Eğer planlandığı tarihte işlemler başlarsa 30 Nisan'dan itibaren dosyalar bulunduğu aşamalardan olduğu gibi devam edecek.