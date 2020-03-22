Sahtekârlara gün doğdu

Corona virüsü salgınını fırsat bilerek vatandaşları dolandırmak isteyen sahtekarlara her gün bir yenisi ekleniyor. "Saf alkol corona virüsünü kırıyor" diyerek sahte içki satanların, fiyatları artıranların ve sahte kolonya ile el dezenfektanı imalatına başlayanların ardından şimdi de sahte ilaç satanlar ortaya çıktı. Sahte ilaç simsarları insanlara internetten "Yüzde 100 corona virüsünden koruyor. Corona virüsüne yakalanmanızı önlüyor" yazılı mesajlar göndererek kendilerine inanan insanlara sahte ilaçlar satmaya başladı.



YAŞLILAR HEDEFTE

Sahte ilaç simsarlarının özellikle yaşlıları hedef aldı ve tuzağa düşürdü. İlaç simsarları "Temas olmaması için ilaçları kapalı olan kargolarla adreslere gönderiyoruz" dedikleri sahte ilaçları istedikleri paralar banka hesaplarına yatırıldıktan hemen sonra mağdurların ikamet adreslerine gönderdi. İstanbul'da internetten ilaçları satın alan ve ilaçların sahte olduğunu fark eden 2 kişi savcılığa başvurdu. İki kişi ise dolandırıcıların hesaplarına ilaç için para yatırdıklarını fakat ilaçların gönderilmediğini iddia etti. Şikayetler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü inceleme başlattı. Sahte ilaç satışı yaptıkları belirlenen 2 şüpheli yakalandı. Bir miktar sahte ilaç bulundu. Simsarlar tarafından kutulandıkları belirlenen sahte ilaçlar incelemeye alındı. İlaçların tamamının ağrı kesici olduğu belirlendi. Emniyet yetkilileri, vatandaşları corona virüsü salgınından yararlanmak isteyen fırsatçıların tuzağına düşmemeleri konusunda dikkatli olmaya çağırdı.

CORONA VİRÜS İLE GRİP, NEZLE, ALERJİ ARASINDAKİ FARKLARA DİKKAT!

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