Sivaslı yaşlı vatandaş, Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp polise soda aldırdı...
Dün İçişlieri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile 65 yaş üstündeki yaşlıların dışarı çıkmasına kısıtlama getirildi. Polis, sağlık ekibi, zabıta gibi personel de evde zaman geçiren yaşlıların ihtiyaçlarını, gelen talep doğrultusunda karşılıyor. Sivas'ta evinden çıkmayan 8 çocuk babası Ethem Koçak ise 112 ihbar hattını arayarak soda siparişi verdi. Polis memurları, yaşlı vatandaşın sodasını kısa sürede kapısına getirip teslim etti.
Giriş Tarihi: 22.3.2020 12:05Güncelleme Tarihi: 22.3.2020 12:19ABONE OL
Tüm kamu kurumları yaşlılar için harekete geçti. Yeter ki onlar evinden dışarı çıkmasın... İhtiyaç duydukları ne varsa karşılanacak. Sivas'ta 65 yaş üstü bir vatandaşın sodası bitince, polisler hemen marketten alıp evine teslim etti.