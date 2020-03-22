Sivaslı yaşlı vatandaş, Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp polise soda aldırdı...

Tüm kamu kurumları yaşlılar için harekete geçti. Yeter ki onlar evinden dışarı çıkmasın... İhtiyaç duydukları ne varsa karşılanacak. Sivas'ta 65 yaş üstü bir vatandaşın sodası bitince, polisler hemen marketten alıp evine teslim etti.