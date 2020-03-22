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hakkında gelişmesi! Türkiye'de genel sokağa çıkma yasağı olacak mı?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen yazıda 65 yaş üstü ve kronik hasta vatandaşlar için kararı alındığı ifade edildi. Ülkemizde corona virüsüyle ilgili haberleri peş peşe geliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gece son açıklamasında yüzünden ölenlerin sayısının 21 olduğunu açıkladı. Testleri pozitif çıkanların sayısı ise toplamda 947 oldu. Türkiye genelinde sokağa çıkma yasağı kararı alınacak mı, işte dünya genelinde sokağa çıkma yasağı kararı alan ülkeler...

Giriş Tarihi: 22.3.2020 09:26 ABONE OL
Sokağa çıkma yasağı hakkında son dakika gelişmesi! Türkiye'de genel sokağa çıkma yasağı olacak mı?

65 yaş üstü vatandaşlar için uygulanan hakkında İçişleri Bakanlığo hatırlatmasında bulundu. İhtiyaç duyulması durumunda özellikle tek başına ikamet eden yaşlıların ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmamaları durumunda '65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek Grubu' oluşturulacak. Kızılay ve AFAD bu vatandaşlarımıza yardım sağlayacak. Daha önce İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu genel bir sokağa çıkma yasağının olmayacağını bildirmişti, özellikle Twitter'da sokağa çıkma yasağı TT oldu. Son gelişmeler haberimizde olacak.

AVRUPA'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLEN ÜLKELER!

ALMANYA > Almanya'nın Bavyeri bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Almanya'da testi pozitif çıkan 22.364 kişi var, ölü sayısı ise 84.

İTALYA > Virüsün ilk ortaya çıktığı Çin'i bile ölü sayısında geride bırakan İtalya'da corona virüs vaka sayısı 53,578i ölü sayısı ise 4,825 oldu. İtalya'nın tamamında sokağa çıkma yasağı var.

FRANSA > Fransa'da da ölü sayılarının artmasından sonra kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Spor faaliyetleri, bir arada olunan tüm faaliyetler iptal edildi. 14,485 vakanın olduğu Fransa'da ölü sayısı 562.

BELÇİKA > Belçika'da da kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

İSPANYA > 25.496 kişi İspanya'da corona virüse yakalandı, ölü sayısı ise hızla artarak 1.381 oldu. İspanya'da da kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

İran, Irak ve Tunus'ta ta kısmi sokağa çıkma yasakları ilan edildi.

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Sokağa çıkma yasağı hakkında son dakika gelişmesi! Türkiye'de genel sokağa çıkma yasağı olacak mı?
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