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çıkma yasağı kimleri kapsar? ihlali cezası ne kadar?

Ülkemizde koronavirüsü tedbirleri kapsamında önlemlere çıkma yasağı eklendi. Dün akşam saatlerinde İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre kronik solunum yolu sıkıntısı çeken vatandaşlara ilan edildi. Türkiye’de coronavirüse karşı alınan karar sonrası vatandaşlar ‘’ , cezası ne kadar?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Özellikle bağışıklık sistemi düşük, ve kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan vatandaşlar için tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı. Peki Sokağa çıkma yasağı kimleri kapsar? cezası ne kadar?

Giriş Tarihi: 22.3.2020 11:03 ABONE OL
Sokağa çıkma yasağı kimleri kapsar? Sokağa çıkma yasağı ihlali cezası ne kadar?

çıkma yasağı kimleri kapsar? Türkiye'deki koronavirüs tedbirleri kapsamında yetkililer tarafından bir dizi önlem alınmaya çalışılıyor. Özellikle toplu taşıma ve kalabalık ortamlardan uzak durulması gerekildiğinin altını çizen yetkililer kronik solunum sıkıntısı çekenlere evde kal çağrısı yapıyor. Son olarak saatlerinde İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre ülkemizde uygulamaya koyuldu. Peki ? cezası ne kadar, kaç TL? İşte yanıtı…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KİMLERİ KAPSAR?

21 Mart gecesinde İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen yazıda 65 yaş üstü ve kronik hasta vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

İhtiyaç duyulması durumunda özellikle tek başına ikamet eden yaşlıların ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmamaları durumunda '65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek Grubu' oluşturulacak. İşte Türkiye'de sokağa çıkma yasağına dair merak edilenler…

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Sokağa çıkma yasağı kimleri kapsar? Sokağa çıkma yasağı ihlali cezası ne kadar?
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