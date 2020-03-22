Sokağa çıkma yasağı kimleri kapsar? Türkiye'deki koronavirüs tedbirleri kapsamında yetkililer tarafından bir dizi önlem alınmaya çalışılıyor. Özellikle toplu taşıma ve kalabalık ortamlardan uzak durulması gerekildiğinin altını çizen yetkililer kronik solunum sıkıntısı çekenlere evde kal çağrısı yapıyor. Son olarak saatlerinde İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre sokağa çıkma yasağı ülkemizde uygulamaya koyuldu. Peki Sokağa çıkma yasağı kimleri kapsar? Sokağa çıkma yasağı ihlali cezası ne kadar, kaç TL? İşte yanıtı…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KİMLERİ KAPSAR?

21 Mart gecesinde İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen yazıda 65 yaş üstü ve kronik hasta vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

İhtiyaç duyulması durumunda özellikle tek başına ikamet eden yaşlıların ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmamaları durumunda '65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek Grubu' oluşturulacak. İşte Türkiye'de sokağa çıkma yasağına dair merak edilenler…