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Son dakika: "Evinize gidin, orası daha güvenli" diyen doktora saldırdı

Hem devlet hastanelerinde hem de özel hastanelerde koronavirüs alarmı verilmişken; ekranlara çıkan uzmanlar tarafından sürekli "ciddi bir şeyiniz yoksa hastaneleri meşgul etmeyin" uyarısı yapılmışken hala bu uyarıları dikkate almayan vatandaşlar oluyor. 'den gelen son dakika haberi 'pes' dedirtti! Baş ağrısı şikayetiyle hastaneye giden bir kişi, acil servisindeki doktor "evinize gidin, orası daha güvenli" dediği için doktora yumrukla saldırdı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 22.3.2020 16:37 Güncelleme Tarihi: 22.3.2020 16:48 ABONE OL
Son dakika: Evinize gidin, orası daha güvenli diyen doktora saldırdı

Son dakika haberi: Akıl alır gibi değil! "Hastaneleri ciddi olmayan rahatsızlıklarla meşgul etmeyin" uyarılarının yapıldığı şu günlerde, baş ağrısı şikayetiyle acile giden bir kişi, kendisini uyaran doktoru darp etti.

GÖZALTINA ALINDI

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne baş ağrısı şikayetiyle giden S.A., "Durumunuz ciddi değil, koronavirüs nedeniyle eviniz daha güvenli" diyen doktor Okan K.'ye yumrukla saldırdı. S.A., polis ekiplerince gözaltına alındı.

DOKTORUN BOĞAZINA SARILDI, TEHDİT ETTİ

Olay, öğle saatlerinde, Düzce'deki Atatürk Devlet Hastanesi'nin acil servisinde meydana geldi. Baş ağrısı şikayetiyle hastaneye gelen S.A., acilen tedavi edilmek istediğini söyledi. Acil serviste görevli doktor Okan K. ise S.A.'ya sağlık durumunun ciddi olmadığını, koronavirüs nedeniyle hastanenin riskli olduğunu ve evinin daha güvenli olduğunu söyledi. Bunun üzerine S.A., boğazına sarıldığı doktora yumruk attı. Hastanedeki güvenlik görevlileri araya girerken, S.A., polis ekiplerince gözaltına alındı. Doktor Okan K. ise darp raporu aldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son dakika: "Evinize gidin, orası daha güvenli" diyen doktora saldırdı
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