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belirtileri nelerdir ve nasıl anlaşılır? Uzman isim corona virüsü yeni belirtileri açıkladı! İşte COVID-19 belirtileri!

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip (Kovid-19) ülkemizde de 947 kişi de görüldü. Şuana kadar 21 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine sebep olan salgın ile ilgili her geçen gün haberleri gelirken, gün içerisinde en çok araştırılan konular arasında kendine yer buluyor. Toplum içinde genel olarak bilinen yanlışlar arasında hastalığın belirtilerinin sadece yüksek ateş ve kuru öksürük olduğu biliniyor. Ancak bu durum, pek çok vaka da görülse de bazı vakalarda bu belirtiler gözükmez. Nadir olarak da baş ağrısı, mide bulantısı ve kusma gibi durumlar görülebilir. Konuyla ilgili Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner en kritik ve değişiklik gösterebilecek semptomları anlattı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 22.3.2020 09:14 Güncelleme Tarihi: 22.3.2020 09:15 ABONE OL
Corona virüsü belirtileri nelerdir ve nasıl anlaşılır? Uzman isim corona virüsü yeni belirtileri açıkladı! İşte COVID-19 belirtileri!

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip (Kovid-19) ile ilgili her geçen gün haberleri gelmeye devam ediyor. Vaka ve ölüm sayısının sürekli arttığı salgınla ilgili vatandaşların araştırmaları sürerken, en çok merak edilen konular arasında ' neler?' sorusu yer alıyor. Bilindiği üzere corona virüsü salgını insan vücudunda üst solunum yolları aracılığıyla bulaşırken, en çok fark edilen semptom ise nefes darlığı olarak biliniyor. Yine corona virüsü belirtileri ile ilgili genel olarak bilinen yanlışlar bulunmaktadır. Corona virüsü belirtileri arasında yalnızca yüksek ateş ve kuru öksürük yoktur. Bunlar en çok bilinen belirtilerdir ancak nadir olarak kas ağrıları, halsizlik gibi pek çok sempton insan vücudunda görülebilir. Konuyla ilgili Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner en kritik ve değişiklik gösterebilecek semptomları anlattı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

UZMAN İSİM AÇIKLADI! İŞTE CORONA VİRÜSÜNÜN 8 BELİRTİSİ

Corona virüsü insan vücudunda sadece yüksek ateş, kuru öksürük gibi belirtilerle değil pek çok farklı belirtilerle de görülebilir. Konuyla ilgili Mustafa Çetiner, koronavirüsün 8 belirtisini açıkladı.

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Corona virüsü belirtileri nelerdir ve nasıl anlaşılır? Uzman isim corona virüsü yeni belirtileri açıkladı! İşte COVID-19 belirtileri!
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