Son dakika: Hırvatistan’da korkutan deprem! Hırvatistan’da peş peşe deprem oldu

Balkan ülkesi Hırvatistan'da korkutan deprem meydana geldi. Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in kuzeyinde derinliği 10 km olan depremin şiddeti merak edildi. Kandilli ve AFAD son depremler listesini güncel verileriyle paylaşmaya devam ederken Zagreb'teki depremde can ve mal kaybı bilgisne henüz ulaşılamadı. Edinilen bilgiye göre Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in kuzeyinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklandı. Öte yandan koronavirüs sebebiyle evlerinden dışarı çıkamayan halk ise büyük panik yaşadı. İşte Hırvatistan son dakika depremine dair detaylar

HIRVATİSTAN DEPREM

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, büyüklüğü 5.3 olan bir deprem meydana geldi. 5.3'lük ilk depremden 37 dakika sonra aynı bölge bu kez 5'le sallandı.

Depremin yerin 10 km derinliğinde ve Zagreb'in kuzeyinde gerçekleştiği öğrenildi.

BAZI BİNALAR YIKILDI

Deprem sırasında bazı binaların çökmesi sonucu, park halindeki otomobiller göçük altında kaldı.

Koronavirüs sebebiyle evlerinden dışarı çıkamayan halk ise büyük panik yaşarken, henüz can veya mal kaybıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

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