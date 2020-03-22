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: kuralına uymayan çifte 6.300 lira para cezası

Umre ziyaretinden ve Avrupa'dan gelen vatandaşlara 14 gün karantina kuralı getirilmişti. Bazı vatandaşlar bu kuralı delerek dışarı çıktı. Hatta öyle ki polisle karşı karşıya gelen, kaldığı öğrenci yurtlarından kaçarken yolda yakalanan kişiler olmuştu. haberine göre; Beyşehir'de, Almanya'dan gelen bir çifte, 14 gün karantina kuralına uymadığı için 6.300 lira para cezası kesildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 22.3.2020 14:53 Güncelleme Tarihi: 22.3.2020 15:11 ABONE OL
Son dakika: Koronavirüs kuralına uymayan çifte 6.300 lira para cezası

Yurt dışından gelen vatandaşlara getirilen 14 gün karantina kuralına uymayanlar oluyor. Bu konuda hiçbir taviz verilmiyor. Evinden dışarı adımını atana para cezası kesiliyor. Konya'da da bir çifte toplamda 6.300 lira para cezası uygulandı.

ALIŞVERİŞ YAPARKEN YAKALANDI

Konya'nın Beyşehir ilçesinde Almanya'dan gelen bir çiftte, 14 gün karantina kuralına uymadığı gerekçesiyle toplam 6 bin 300 lira para cezası uygulandı.

Almanya'dan 9 gün önce Konya'nın Beyşehir ilçesine gelen N.Ö. ve R.Ö. çifti, kendilerine havalimanında yapılan bilgilendirmeye rağmen 14 gün kuralına uymayarak alışverişe çıktı. İhbar üzerine polis ekipleri 2 gün önce N.Ö. ile R.Ö.'yü alışveriş yaparken yakalayıp, kurala uymadıklarını belirterek tutanak tuttu.

Polis, çifte, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet suçundan kişi başı 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 6 bin 300 lira para cezası uyguladı.
Tekrarı halinde çifte, aynı cezanın kesileceği ve Türk Ceza Kanunu'nun 195 maddesinden suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

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Son dakika: Koronavirüs kuralına uymayan çifte 6.300 lira para cezası
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