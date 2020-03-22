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dezenfekte edildi

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA Yaşam
Giriş Tarihi: 22.3.2020 ABONE OL
Sultanahmet Meydanı dezenfekte edildi
Fatih Belediyesi ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında, Sultanahmet Meydanı'nı dezenfekte etti. Sultanahmet Meydanı'na gelen Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli özel kıyafetli ekipler, oturaklar, çöp konteynerleri, kaldırımlar, Sultanahmet Camisi, Ayasofya Müzesi ve Dikilitaş Anıtı'nın çevresini ilaçlı suyla yıkadı. Meydanda bulunan az sayıdaki turist de dezenfekte çalışmalarını merakla izledi. Fatih Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ekiplerin kullandığı dezenfektanın Sağlık Bakanlığı onaylı, mikroorganizmalara karşı geniş etki alanına sahip olduğu, insan ve hayvanlara zarar vermediği belirtildi.
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Sultanahmet Meydanı dezenfekte edildi
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