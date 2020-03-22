Sylvia Borwne'nin kehanetler kitabı neyi anlatıyor? Dünyada ve Türkiye'de coronavirüsü salgını hızla yayılmaya devam ederken ölümcül virüs ile ilgili iddialar ortaya çıkıyor. Sosyal medyada paylaşım rekoru kıran ve 15 sene öncesinde yazılan Kehanetler Kitabı'nda corona virüsü hakkında çarpıcı detaylar yer alıyor. Kitabın sayfalarında 2020'li yıllarda bir hastalığın akciğerlere saldırmasının anlatımı coronavirüsüyle bağdaştırıldı. Peki Kehanetler kitabı corona virüsü mü anlatıyor? Sylvia Borwne'nin kehanetler kitabı neyi anlatıyor? Sosyal medyada TT oldu...

SYLVİA BORWNE'NİN KEHANETLER KİTABI NEYİ ANLATIYOR? KEHANETLER KİTABI CORONAVİRÜSÜ MÜ ANLATIYOR?

Sosyal medyada sıkça konuşulan Sylvia Borwne'nin kehanetler kitabı hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor.