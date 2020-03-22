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Haberler Yaşam Haberleri Sylvia Borwne'nin kehanetler kitabı neyi anlatıyor? Sosyal medyada TT oldu...

'nin neyi anlatıyor? Sosyal medyada TT oldu...

'nin sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Dünyaya hızla yayılan yeni tip coronavirüsüne karşı tedbirler alınmaya devam ederken yıllar öncesine ait Kehanetler kitabında ölücül virüs hakkındaki detaylar tüyler ürpertti. Yaklaşık 15 yıl öncesinde Sylvia Borwne adlı yazar tarafından kaleme alınan kitapta corona virüs benzeri hastalığın ortaya çıkacağından bahsediyor. Akciğerlere saldıran zatürre şeklinde belirtilerle görülen hastalığın anlatıldığı kitap sosyal medyada paylaşılmaya devam ediyor. Peki sosyal medyada TT olan anlatıyor? Kehanetler kitabı coronavirüsü mü anlatıyor? İşte yanıtı…

Giriş Tarihi: 22.3.2020 14:21 ABONE OL
Sylvia Borwne'nin kehanetler kitabı neyi anlatıyor? Sosyal medyada TT oldu...

'nin neyi anlatıyor? Dünyada ve Türkiye'de coronavirüsü salgını hızla yayılmaya devam ederken ölümcül virüs ile ilgili iddialar ortaya çıkıyor. Sosyal medyada paylaşım rekoru kıran ve 15 sene öncesinde yazılan Kehanetler Kitabı'nda corona virüsü hakkında çarpıcı detaylar yer alıyor. Kitabın sayfalarında 2020'li yıllarda bir hastalığın akciğerlere saldırmasının anlatımı coronavirüsüyle bağdaştırıldı. Peki Kehanetler kitabı corona virüsü mü anlatıyor? anlatıyor? Sosyal medyada TT oldu...

SYLVİA BORWNE'NİN KEHANETLER KİTABI NEYİ ANLATIYOR? KEHANETLER KİTABI CORONAVİRÜSÜ MÜ ANLATIYOR?

Sosyal medyada sıkça konuşulan Sylvia Borwne'nin kehanetler kitabı hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor.

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Sylvia Borwne'nin kehanetler kitabı neyi anlatıyor? Sosyal medyada TT oldu...
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