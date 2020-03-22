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'dan son dakika koronavirüs haberi: Esnafın önlemi şoke etti!

Koronavirüs önlemi alan bazı vatandaşlar farklı yöntemlere başvuruyor. 'da bir esnaf, koronavirüs salgınının bulaşması ihtimaline karşı müşteriden aldığı paralara dokunmadan önce maşa ile tutarak bir süre ütülüyor. Dükkana gelip alışveriş yapan vatandaşlar esnafın bu önlemi karşısında şaşkınlık yaşıyor. İşte son dakika haberinden kareler.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 22.3.2020 10:20 Güncelleme Tarihi: 22.3.2020 10:28 ABONE OL
Tekirdağ'dan son dakika koronavirüs haberi: Esnafın önlemi şoke etti!

Koronavirüs salgınının ülkemizde de görülmesiyle, vatandaşın aldığı önlemler kapsamında farklı görüntülere şahit oluyoruz. Tekirdağ'da bir esnaf müşteriden aldığı paralara dokunmadan önce, maşa ile tutarak ütülüyor.

MÜŞTERİLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir esnaf, korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kağıt paralara dokunmadan önce ütülüyor.
Çin'de Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında kağıt paraların dezenfekte edilmesinin ardından İran Sağlık Bakanlığı da Kovid-19'a karşı tedbir amacıyla halka kağıt para kullanmaması çağrısında bulunmuştu. Muratlı'nın Sıradükkanlar mevkiinde esnaflık yapan Kahraman Bayazit da korona virüse karşı benzeri bir önlem aldı. Kazandığı kağıt paraları elindeki maşa ile müşterinin elinden alan Bayazıt, daha sonra paraları kızgın bir ütü ile ütüleyerek üzerindeki mikropları öldürüyor. Müşterilerin şaşkın bakışları arasında Kahraman Beyazıt'ın kendi yöntemleriyle aldığı tedbir korona virüse geçit vermiyor.

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