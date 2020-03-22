Türkiye’de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaça yükseldi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?

Tüm dünyada ve ülkemizde corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüsü ölü ve vaka sayısına ilişkin gelişmeleri gün be gün vatandaşlara aktarırken öte yandan ne zaman ve saat kaçta açıklama yapacağı da merakla bekleniyor. Türkiye'de corona virüsünde son 24 saatte 2953 şüpheliye test yapılmış olup 277'si pozitif çıkmıştı. Hasta sayısı ise 947'ye ulaşırken 21 can kaybının olduğu belirtildi. Buna göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak? Türkiye'de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaça yükseldi?

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? (22 MART)



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama:

Son 24 saatte 2.953 ŞÜPHELİYE TEST yapıldı. 277'si POZİTİF ÇIKTI. Hasta sayımız 947'ye ulaştı. Yaşlı hastalarımızdan 12'sini KAYBETTİK. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var. Yaşlılarımızı uyaralım. Sokağa çıkma sınırlandırmasına uysunlar. Ölüm riski, yaş yükseldikçe çok artıyor.

SAĞLIK BAKANI ACI HABERİ VERDİ: 21. ÖLÜM...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüsle mücadele ile ilgili ölü sayısının 21'e ulaştığını açıkladı.