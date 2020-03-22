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Haberler Yaşam Haberleri Yarın bankalar açık mı; bankalar saat kaçta açılacak? İşte bankaların yeni mesai saatleri!

; ? İşte bankaların yeni mesai saatleri!

Corona virüsünün yayılması ile birlikte ülkemizde pek çok önlem ve tedbir alınmaya devam ediyor. son olarak bankalar da kendi önlemlerini almayı sürdürüyor. Edinilen son dakika bilgisine göre; Türkiye Bankalar Birliği tüm bankaların mesai saatlerine yönelik tavsiye kararı aldı. Türkiye Bankalar Birliği'nden bankalara gönderilen tavsiye kararına göre; bankaların mesai ve çalışma saatlerinde değişiklik meydana geldi. Toplum sağlığının korunması adına corona virüsü salgını için gerekli önlemler alınmaya devam ederken meydana gelen bu gelişmenin ardından vatandaşlar internet üzerinden ", ?" araştırması yapıyorlar. Buna göre; bankalar saat kaçta açılacak? Yarın bankalar açık mı? , , , , Denizbank, , Bankası mesai saatleri!

Giriş Tarihi: 22.3.2020 21:51 ABONE OL
Yarın bankalar açık mı; bankalar saat kaçta açılacak? İşte bankaların yeni mesai saatleri!

Corona virüsü önlemleri kapsamında ülkemizde pek çok alanda değişikliğe gidildi. Salgının yayılmaması ve tehlike boyutunun büyümemesi adına her alanda tedbir ve önlemler alınmaya devam ediyor. Son olarak edinilen son dakika bilgisine göre; koronavirüsün yayılması ile birlikte bankalar kendi çaplarında tedbir almaya başladılar. Türkiye Bankalar Birliği tüm bankaların mesai saatlerine yönelik tavsiye kararı aldı. Bankalara gönderilen tavsiye kararına göre; mesai saatlerinde değişiklik meydana geldi. Buna göre; ? ? İşte bankaların yeni mesai saatleri!

YARIN BANKALAR AÇIK MI? BANKA MESAİ SAATLERİ!

Corona virüsü sebebiyle ülkemizde pek çok alanda değişim ve dönüşüme gidildi. Bunlardan bir tanesi de banka mesai saatlerinde meydana gelen değişiklikler oldu. Buna göre; yarın bankalar açık mı, saat kaça kadar açık? Bankalar saat kaçta açılacak?

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Yarın bankalar açık mı; bankalar saat kaçta açılacak? İşte bankaların yeni mesai saatleri!
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