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2 yaşındaki Yağmur, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

Son dakika gelen bilgilere göre 'nın Siverek ilçesinde, elektrik akımına kapılan 2 yaşındaki Yağmur Saygın, yaşamını yitirdi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 23.3.2020 16:40 Güncelleme Tarihi: 23.3.2020 16:57 ABONE OL
2 yaşındaki Yağmur, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Kaynakbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Evde oyun oynayan Yağmur Saygan, iddiaya göre, elektrikli su ısıtıcısına dokununca akıma kapıldı.

YAKINLARI GÖRDÜ VE...

Çığlıklarını duyan yakınlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı küçük Yağmur'u evde yapılan ilk müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Yağmur, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Yağmur Saygan'ın cansız bedeni otopsi için morga konuldu.

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2 yaşındaki Yağmur, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
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