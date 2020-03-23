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65 yaş üstü için “Vefa İletişim Merkezi”

’de sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar için Açık Kapı Büroları “Vefa İletişim Merkezi” görevini üstlenmek için görevlendirildi.

Giriş Tarihi: 23.3.2020 09:31 ABONE OL
65 yaş üstü için “Vefa İletişim Merkezi”

Kırklareli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Çin'in Wuhan kentinde başlayarak tüm Dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Koronavirüs (Covid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda İl Hıfzıssıhha Kurulu'muz tarafından tedbir amaçlı kararlar alınmıştır. Bu kapsamda sokağa çıkması kısıtlanan /yasaklanan tek başına yaşayan ve /veya herhangi bir yakını olmayan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın zorunlu/temel ihtiyaçların karşılanması sürecinde valilik / kaymakamlıklarımız tarafından oluşturulan Açık Kapı Büroları 'Vefa İletişim Merkezi' görevini üstlenmek için görevlendirilmiştir" denildi.

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