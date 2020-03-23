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Arkadaşının tabancasından çıkan kurşunla öldü

'de Cumali Oruç (35), birlikte alkol aldığı arkadaşı Musa K.'nın tabanca ile havaya ateş etmek isterken, çıkan kurşunun göğsüne isabet etmesi sonucu öldü.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 23.3.2020 12:51 ABONE OL
Arkadaşının tabancasından çıkan kurşunla öldü

Olay gece saatlerinde Melikgazi ilçesi Becen Mahallesi'ndeki restoranın bahçesinde meydana geldi. Restoranda 5 yıldır garson olarak çalışan Cumali Oruç, iş arkadaşlarıyla bahçede oturarak alkol aldı. Musa K, alkol alırken iddiaya göre tabancasını çıkarıp havaya ateş açmak istedi. Ancak silahtan çıkan kurşun Cumali Oruç'a isabet etti.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Göğsünden ağır yaralanan Cumali Oruç, çağrılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Cumali Oruç, hastanede doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Musa K. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

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Arkadaşının tabancasından çıkan kurşunla öldü
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