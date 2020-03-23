BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi listesi 23 Mart 2020: Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul'da 23 Mart 2020 Pazartesi günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri listesi duyuruldu. BEDAŞ tarafından günlük olarak paylaşılan elektrik kesintisi programına göre, İstanbul'da bazı ilçelere belirli saat dilimlerinde elektrik verilemeyecek. Geçtiğimiz günlerde BEDAŞ tarafından yapılan açıklamada, corona virüsü tedbirleri kapsamında İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'nda planlı kesinti yapılmayacağı belirtilmişti. Peki, elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, BEDAŞ ile 23 Mart İstanbul güncel ve arıza, iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintisi programı...

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 23 MART

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah AKPINAR, AKÇAY, ALAN, ATMACA, BENGÜ, BURCU, BUSE, BÖĞÜRTLEN, DENİZHAN, DURAN, EMEL, EREN, GÖNÜL, GÜLDESTE, GÜN, HALE, HAMZA, KAYAPINAR, KAÇKAR, KEMERBURGAZ, LALE, NUH, OSMANPAŞA, SEVAL, SEVİL, SEVİMLİ, TATLIPINAR, TAŞ, TOPATAN, ULUEREN, ŞEHİT İBRAHİM CANDEMİR sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah HUDUT sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2408695)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 1656., 1657., 1670. sk 12:00-14:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2409347)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah 28 NİSAN, ALAYBEY, BAHÇELER, BEYLİK, ERAY, ERZİNCAN, FESTİVAL, GÜÇBİRLİĞİ, GÜĞÜMLÜ, IŞIKLI, NURTAÇ, SEVİLEN, SULH, TÜMLEÇ, YALIN, ZEMHERİ, ÇAMPARK, ÖZOĞUL sk 12:00-16:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2410525)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ENGİN, EVRİM sk 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2409504)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3022., 3023., 3024., 3025., 3037. sk 12:00-16:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2410136)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ENGİN, EVRİM sk 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2410134)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah GÜLTEKİN, ZAĞANOS PAŞA sk / MARMARA mah 234., AYDIN MENDERES sk 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2410137)

- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah ALEV, BURÇAK, EREN, GÜLÇİN, KOÇAK, MELEK, MUHSİN YAZICIOĞLU, ÇETİN sk / BAŞAK mah KATİP, KUMRU, ŞAİR ZİHNİ sk / GÜVERCİNTEPE mah NUR, PEYAMİ SAFA sk 09:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2410082)

- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah 115., ALEV, AVŞAR, AYDEMİR, BAYAR, BURÇAK, EREN, GÜNSU, KALE, KIZILIRMAK, KOÇAK, MELEK, MELEN, MUHSİN YAZICIOĞLU, OSMANLI, UĞUR, YAVUZ, ÇETİN, ÖMÜR, ÖRNEK sk 09:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2410083)

- İSTANBUL ESENYURT İLÇESİ, MERKEZ-PINAR mah 1474., 1475., 1480., 1481., 1482., 1483., 1484., FİKRİ SÖNMEZ, SİVAS KONGRE sk / ÇINAR mah 1394., 1423., 1425., 1426., 1427., 1471., 1472., ERZURUM KONGRE, FİKRİ SÖNMEZ, SİVAS KONGRE sk 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2411161)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ATATÜRK mah EBUBEKİR, HIZLI, KAKTÜS, KAYALIK, MAHPERİ, OKUMUŞ, TÜRKSOY, YENER, YENİGÜN sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ABDÜLKADİR GEYLANİ, AKTAN, ALTINYAYLA, AYBARS, BAKİNAZ, BENDE, BİLGİNUR, ERDENER, GAYRET, GÖKSEL, HÜMA, KIZILCA, MELEK, MEMLEKET, RAUF, REFAH, TÜRKSOY, ZEYCAN, İTİBAR sk / YUNUS EMRE mah ALACA MESCİT, ALTÜRK, AYŞİN, BAKANAY, BEZİROĞLU, BÜLENT, BİROL, HÜMA, MELİH, NAZDAR, NECİP, NURGÜN, NİZAM, SAYDAM, SOYDAŞ, SİMYA, TALİMHANE, YAVUZAY, YEŞİLKIR, YÜCEDAĞ, YÜCEL, ÖZSOY, ŞİRİNDERE sk 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2411105)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah AKGÜL, ALABALIK, ALBAY, ALTINTAŞ, DENGE, DOLMABAHÇE, DİNÇER, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GEDİK, GÜLDEREN, GÜLNAZ, HALİM, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, HARMANDERE, KATİP ÇELEBİ, KORUİÇİ, KUTLUKHAN, MABET, MADALYA, MAHMUDİYE, MALTEPE, MEMBA, MENZİL, REİS, SABRİ, SELİM, SUALTI, TAŞOLUK, TUNÇ, YOKUŞ, ZÜBEYDE, ÖNEM sk 02:00-03:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2411149)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah ABİD, ABİDİN, AKBAŞAK, AKCAN, ALEYNA, AYABA, AYSEMA, AYŞEGÜL, AYŞENUR, BAHÇEKÖY, BARANDE, BATURHAN, BAŞARI, BEYSUN, BOLAHENK, CANAY, CANGÜN, CEVVAL, ERDİNÇ, ERENGÜL, EVLİYA, FREZYA, FİKİR, FİRUZ, GÖKBEN, GÖKÇAY, GÜLAĞACI, GÜLLÜBAHÇE, GÜROL, HAKENDİŞ, HAMİT, HELVACI, HOCA AHMET YESEVİ, HÜDA, HİCAZ, ILGIT, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MESUT, METE, MÜCEVHER, MÜELLİF, MİHRAÇ, MİMAR SİNAN, MİĞFER, NECİP FAZIL, NESLİGÜL, NESİL, NURBANU, OCAK, OKAY, OKTAY, ORHAN, PENDİK, SADUN, SAHUR, SALKIM SÖĞÜT, SARNIÇ, SARP, SEVİLEN, SEZİN, SOYKAN, SULUDERE, TAKVA, TEKİNAY, TERTİP, TUĞBA, TÜCCAR, YAĞIZALP, YILDIZLAR, YURDANUR, ZAFERTEPE, ZEMHERİ, ÇELEBİ MEHMET, İKRAM, İNAN, ŞEHİT SEBAHATTİN AKGÜL, ŞEMSİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2410135)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah TÜRKSOY sk / TAŞOLUK mah AKTUNA, ANITTEPE, AVŞAR, AYCİHAN, BALÖREN, BEDREDDİN, BERŞAN, BOZBEY, BİZİM, CANBEY, DALYAN, DEĞİRMEN ARKASI, EKBER, ERGENÇ, ESLEM, FANİ, FARABİ, FURKAN, GONCA, GÜLNUR, GÜLŞEN, GÜNNUR, HALİDE EDİP ADIVAR, HASGÜL, KAFTAN, KANYON, KEMAL, KEREM, KIYI, KIZILDAĞ, KIZILIRMAK, MACİT, MAZİ, MEHLİKA, MELİKOĞLU, MUTLUGÜL, NEZAKET, OLUK, PINAR, PIRILTI, PİR SULTAN ABDAL, SADRAZAM, SEVİMLİ, SEYYARE, SUNA, SİNANPAŞA, YİĞİTHAN, ZİRAAT, ÖZGENALP, ÜNSAL, İHSANİYE, İKİZ, İLHAM, İSTANBUL, İŞGÖREN, ŞAH, ŞENGÜN, ŞERİFE sk 11:00-14:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2411150)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah AKŞEMSETTİN, ARI, BEREKET, CİHAD, GÜNEŞ, ZAFER, ÇELTİK, İHLAS sk 11:00-16:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2410253)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah 1.ARI ÇIKMAZI, ARI, GÜNEŞ, ZAFER sk 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2410262)

- İSTANBUL SİLİVRİ İLÇESİ DANAMANDIRA MAHALLESİ 02:00-05:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2411100)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah BİLİM, DEREBOYU 2, ESKİ BÜYÜKDERE, ZÜMRÜTÜM sk / REŞİTPAŞA mah ESKİ BÜYÜKDERE sk 09:07-12:07 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2411102)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KEÇECİ PİRİ mah AYNALI KAVAK, HARAP ÇEŞME, ODUNCU, OKMEYDANI, TOYGAR, ÇAKIRGÖZ, ÇEKİRDEKÇİ sk 16:00-19:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2410096)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah BEBEKÖY, YENİYOL ÇIKMAZI sk / KÜLTÜR mah ESEN, SEKBANLAR, TÜRKSAN YOLU, İPEK sk 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2410097)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1709 sk, VELİOĞLU cad. 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2411142)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1700., 1715., 1719., VELİOĞLU sk / FATİH mah 1823., 1833., 1834., 1835., 1836., 1837., 1839., 1840., 1841., 1842., 1843., 1845., 1846., 1847., 1848., 1849., 1850., 1851., CAMİ, VELİOĞLU sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2411109)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah ABDÜLGAZİ, ALAGÖZ, ALAKOÇ, AYDOS, AYDOĞAN, BAYINDIR, BERCESTE, DARIVERDİ, EKİN, ERTAN, GÜLBAŞAK, GÜLDİBİ, GÜLYAZI, GÜNBAŞI, GÜNGÖREN, GÜNTEPE, HİCRET, KARACA, KARAKOL, NACİBEY ÇIKMAZI, NURSİMA, SONGÜL, SUNA, UÇANKUŞ, YAVUZTÜRK, YAŞAYANLAR, YENİHAN, YURTBEY, ÇELEBİ, ÖZTEKİN, ÖZTOPRAK sk 10:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2411175)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah DÜLGER, FÜZE, TÜLİN, YILDIZ 2 sk 10:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2412589)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah GÜLTEKİN, ZAĞANOS PAŞA sk 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2409544)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ABBASAĞA mah ABBASAĞA KUYU, MAŞUKLAR YOKUŞU, REBAP, SALNAMECİ sk / CİHANNÜMA mah ABBASAĞA, ABBASAĞA ARALIĞI, ABBASAĞA CAMİ, AKDOĞAN, AKMAZÇEŞME, BARBAROS, BOSTANCI VELİ, HASFIRIN, RESSAM HAMDİ BEY, SALİHEFENDİ, SELAMLIK, İSMAİLİYE, ŞEHİT KAZIM sk / SİNANPAŞA mah AKMAZÇEŞME, ALTINTAŞ, DERNE, IHLAMURDERE, KÖYİÇİ, KÖYİÇİ MEKTEP, MAŞUKLAR YOKUŞU, SELAMLIK, İLHAN, ŞEHİT ASIM sk / TÜRKALİ mah ABBASAĞA KUYU, ABBASAĞA ÇIKMAZI, ALTINTAŞ, ASMALIKAHVE, BEHÇET NECATİGİL, LOŞBAHÇE, MAŞUKLAR YOKUŞU, MECİT ALİ, MUHTAR MOLLA, TÜRKÇEŞME, UZUNCAOVA, İMAMZADE, ŞEHİT ASIM, ŞEHİT NURİ sk 11:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2411560)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce ZUHURATBABA mah, KARABAL, LEVENTLER sk 15:00-18:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2412731)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah BUHAR, BİTİŞİK BAĞLAR, BİTİŞİK BAĞLAR ORTA, YENİ CADDE sk 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2411176)