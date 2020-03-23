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CANLI YAYIN | Meram kura çekilişi sonuçları açıklanıyor! TOKİ Konya ve kura çekimi isim listesi

Geçtiğimiz yıl uygulanmaya başlayan 100 bin sosyal konut projesi artık her yıl yapılıyor. Bu senenin projelerinde sıra ve 'a geldi. Önceki hafta TOKİ kura çekilişlerinde Tuzla, ve Arnavutköy 2+1, 3+1 projeleri sahiplerini buldu. Bugün ise, TOKİ Karaman ve Konya kura çekilişi sonuçları ile TOKİ evleri sahiplerini buluyor. Geçtiğimiz sene açıklanan ve her kesimden her bütçeye uygun ödeme seçenekleri ile vatandaşların ev sahibi olmasını sağlayan TOKİ 100 bin sosyal konut projesine yoğun ilgi gösterilmişti. Bugünkü TOKİ Konya ve Karaman kura çekilişi sonuçlarını haberimizden öğrenebilir, isim isim listelere ulaşabilirsiniz. İşte TOKİ Konya Meram kura çekilişi sonuçları ile ilgili detaylar ve TOKİ çekiliş canlı yayın sayfası...

Giriş Tarihi: 23.3.2020 13:35 Güncelleme Tarihi: 23.3.2020 13:37 ABONE OL
CANLI YAYIN | TOKİ Konya Meram kura çekilişi sonuçları açıklanıyor! TOKİ Konya ve Karaman kura çekimi isim listesi

Başvuruların başladığı günden bu yana On binlerce vatandaşın yoğun talep gösterdiği 100 Bin Sosyal Konut projesi büyük oranda tamamlandı. İl il yapılan kura çekilişi sonrası TOKİ evleri sahiplerini buldu. Tuzla, Arnavutköy ve Kocaeli Körfez çekilişlerinin ardından bugün erken saatlerde TOKİ kura çekilişi sonuçları belli oldu. Şimdi ise Meram TOKİ kura çekilişi sonuçları TOKİ canlı yayını ile belli oluyor. TOKİ Karaman ve Konya Meram kura çekilişi sonuçları sorgulama ekranı haberimizde yer alıyor. Anlık olarak çekilişi sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar haberimizden TOKİ kura çekimi sonuçları canlı olarak olarak takip edebilir.

TOKİ KONYA MERAM KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

100 bin sosyal konut projesinde Konya için önemli günlerden biri geldi. Tuzla ve Arnavutköy'deki çekilişlerin ardından son olarak 'de kuralar çekilmişti. Bugün de Konya Meram 3+1 TOKİ konut kura çekimi için heyecan doruktaydı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından dün gerçekleştirilen Karaman'daki projede sosyal konutlar için kura yapıldı. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişler de ilk olarak engelliler ve şehit ailelerin isimleri belirlendi. İşte TOKİ 100 bin sosyal konut Karaman kura çekiminde isimleri çıkan vatandaşlarımızdan bazıları...

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CANLI YAYIN | TOKİ Konya Meram kura çekilişi sonuçları açıklanıyor! TOKİ Konya ve Karaman kura çekimi isim listesi
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