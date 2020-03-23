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virüsü ? (Covid 19) Koronavirüsü nasıl ve nerede uygulanır? İşte detaylar

Dünyaya hızla yayılan virüsüne karşı tedbirler hız kesmeden sürerken hızlı tanı kiti uygulaması merak edildi. Ülkemizde de koronavirüs salgının görülmesiyle birlikte tedbirler alınmaya başlamış ve son olarak hızlı tanı kiti uygulamaya geçilmişti. On binlerce vatandaş ‘’ nedir, nasıl uygulanır?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Yeni tip koranavirüse (Kovid-19) yönelik 15 dakikada sonuç alınabilen tanı kiti, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Viroloji Laboratuvarında tanıtıldıktan sonra uygulamalı olarak gösterildi. Ülkemizin dört bir yanına gönderilecek olan yerli tanı kitlerinden kısa sürede çözüm alınıyor. Peki Corona virüsü ? Corona virüsü nasıl ve nerede uygulanır?

Giriş Tarihi: 23.3.2020 09:03 Güncelleme Tarihi: 23.3.2020 09:06 ABONE OL
Corona virüsü hızlı tanı kiti nedir? Covid 19 Koronavirüsü yerli tanı kiti nasıl ve nerede uygulanır? İşte detaylar

virüsü ? Dünyaya hızla yayılan corona virüsüne karşı tedbirler hız kesmeden devam ederken Türkiye'de vaka sayılarıyla birlikte Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Viroloji Laboratuvarında 15 dakikada sonuç veren hızlı tanı kiti tanıtıldı. Yetkililer tarafından yerli tanı kitinin tanıtımı ve kullanılışı gösterildi. Türkiye genelinde tüm illere dağıtılma kararı alındığını açıklamasının ardından harekete geçen Bakanlık, kısa bir sürede sonuç alınabilecek tanı kitlerini de uygulamaya başladı. Peki nedir? Corona virüsü nasıl ve nerede uygulanır?

CORONAVİRÜSÜ HIZLI TANI KİTİ NEDİR? YERLİ TANI KİTİ NASIL VE NEREDE UYGULANIR?

Hızlı tanı kiti, günlük corona virüsü testi kapasitesini artıran ve daha fazla insana daha hızlı corona virüsü testi yapılmasını sağlayan test kitidir. Haberimizde, coronavirüsü hızlı tanı kitine dair merak edilenler yer alıyor.

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Corona virüsü hızlı tanı kiti nedir? (Covid 19) Koronavirüsü yerli tanı kiti nasıl ve nerede uygulanır? İşte detaylar
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