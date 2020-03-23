Corona virüsü hızlı tanı kiti nedir? (Covid 19) Koronavirüsü yerli tanı kiti nasıl ve nerede uygulanır? İşte detaylar

Corona virüsü hızlı tanı kiti nedir? Dünyaya hızla yayılan corona virüsüne karşı tedbirler hız kesmeden devam ederken Türkiye'de vaka sayılarıyla birlikte Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Viroloji Laboratuvarında 15 dakikada sonuç veren hızlı tanı kiti tanıtıldı. Yetkililer tarafından yerli tanı kitinin tanıtımı ve kullanılışı gösterildi. Türkiye genelinde tüm illere dağıtılma kararı alındığını açıklamasının ardından harekete geçen Bakanlık, kısa bir sürede sonuç alınabilecek tanı kitlerini de uygulamaya başladı. Peki Corona virüsü hızlı tanı kiti nedir? Corona virüsü yerli tanı kiti nasıl ve nerede uygulanır?

CORONAVİRÜSÜ HIZLI TANI KİTİ NEDİR? YERLİ TANI KİTİ NASIL VE NEREDE UYGULANIR?

Hızlı tanı kiti, günlük corona virüsü testi kapasitesini artıran ve daha fazla insana daha hızlı corona virüsü testi yapılmasını sağlayan test kitidir. Haberimizde, coronavirüsü hızlı tanı kitine dair merak edilenler yer alıyor.